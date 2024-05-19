Гендиректор «Амура»: «Возможности для усиления есть. Задача – выполнить цель, поставленную руководством. А упремся мы в потолок или нет, не столь важно»

Теги Амур КХЛ деньги потолок зарплат Роман Крамарь Хоккей

Генеральный директор «Амура» высказался касательно усиления команды.

Ранее хабаровский клуб заключил контракт с Алексом Гальченюком.

«Под потолком место на данный момент есть, поэтому есть и возможности для усиления. И вообще задачи, чтобы обязательно выбрать все деньги под потолком, у нас нет.

Задача одна – выполнить цель, поставленную руководством. А упремся мы в потолок или не упремся, не столь важно», – сказал генеральный директор «Амура» Роман Крамарь.

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