Гендиректор «Амура»: «Возможности для усиления есть. Задача – выполнить цель, поставленную руководством. А упремся мы в потолок или нет, не столь важно»

Генеральный директор «Амура» высказался касательно усиления команды.

Ранее хабаровский клуб заключил контракт с Алексом Гальченюком.

«Под потолком место на данный момент есть, поэтому есть и возможности для усиления. И вообще задачи, чтобы обязательно выбрать все деньги под потолком, у нас нет.

Задача одна – выполнить цель, поставленную руководством. А упремся мы в потолок или не упремся, не столь важно», – сказал генеральный директор « » Роман Крамарь.