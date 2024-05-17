Гендиректор «Амура»: «Состав укомплектован на 80-85%. Ведем точечную политику по усилению команды, компенсируем потери новыми сильными приобретениями»

Теги Амур КХЛ Матч ТВ Роман Крамарь Хоккей

Генеральный директор «Амура» рассказал о планах по усилению команды.

Ранее хабаровский клуб заключил контракт с Алексом Гальченюком.

«На данный момент «Амур» укомплектован процентов на 80-85. Сейчас мы ведем точечную политику по усилению команды.

Основная задача была сохранить костяк команды. Мы с этой задачей, я считаю, справились. Были некоторые потери, тем не менее, мы компенсируем эти потери новыми сильными приобретениями.

Определенная работа ведется, но бежать впереди паровоза не хотелось бы. Речь идет не столько о знаковых хоккеистах, сколько именно тех игроках, которые усилят команду.

У каждого игрока есть свои сильные характеристики, и нам нужны конкретные хоккеисты под конкретные задачи, чтобы прогрессировать с точки зрения результата.

Под определенные позиции мы целенаправленно ищем определенных ребят», – сказал генеральный директор «Амура» Роман Крамарь.

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