Георгиев отразил 36 из 38 бросков «Далласа» в 6-м матче серии. Он завершил плей-офф с 6 победами в 11 играх при 89,7% сэйвов

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев отразил 36 из 38 бросков «Далласа» в 6-м матче серии.

«Колорадо» уступил «Старс» во втором раунде Кубка Стэнли (2-4 в серии, 1:2 2ОТ в шестом матче). 

Российский вратарь «Эвеланш» завершил плей-офф с 6 победами в 11 играх при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85. 

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2 комментария
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Нормально отыграл, по хорошему.
Некоторые другие игроки не потянули, про Ничушкина вообще молчу, думать должны как от него избавиться
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в запрещённой соц сети на странице Колорадо фанаты огромное количество положительных комментариев оставили после игры Георгиева
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