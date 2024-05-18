Георгиев отразил 36 из 38 бросков «Далласа» в 6-м матче серии. Он завершил плей-офф с 6 победами в 11 играх при 89,7% сэйвов
Александр Георгиев отразил 36 из 38 бросков «Далласа» в 6-м матче серии.
«Колорадо» уступил «Старс» во втором раунде Кубка Стэнли (2-4 в серии, 1:2 2ОТ в шестом матче).
Российский вратарь «Эвеланш» завершил плей-офф с 6 победами в 11 играх при 89,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.
Некоторые другие игроки не потянули, про Ничушкина вообще молчу, думать должны как от него избавиться