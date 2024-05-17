Драйзайтль вышел на 6-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в Кубке Стэнли – 98. Лидирует Гретцки – 252 балла за 120 игр

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Гленн Андерсон Пол Коффи Эса Тикканен Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф.

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерз» уступили «Ванкуверу» со счетом 2:3.

Немецкий форвард отметился результативной передачей. Это набранное очко стало для него 98-м в 59 матчах за «Эдмонтон» в розыгрышах Кубка Стэнли.

По этому показателю Драйзайтль обошел Эсу Тикканена и стал шестым в истории клуба.

Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 252 очка за 120 матчей. На втором месте – Марк Мессье (215 очков за 166 игр), на третьем – Яри Курри (202 балла за 146 матчей).

Четвертая позиция у Гленна Андерсона (183 очка за 164 игры), пятый – Пол Коффи, у которого 103 балла за 94 матча.

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2 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
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Так они же вровень шли, а в последних матчах он меньше набрал видимо примерно на 8-ом.
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