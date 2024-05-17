Драйзайтль вышел на 6-е место в истории «Эдмонтона» по очкам в Кубке Стэнли – 98. Лидирует Гретцки – 252 балла за 120 игр

Леон Драйзайтль вышел на шестое место в истории «Эдмонтона» по очкам в плей-офф.

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Ойлерз» уступили «Ванкуверу» со счетом 2:3.

Немецкий форвард отметился результативной передачей. Это набранное очко стало для него 98-м в 59 матчах за «Эдмонтон» в розыгрышах Кубка Стэнли.

По этому показателю Драйзайтль обошел Эсу Тикканена и стал шестым в истории клуба.

Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 252 очка за 120 матчей. На втором месте – Марк Мессье (215 очков за 166 игр), на третьем – Яри Курри (202 балла за 146 матчей).

Четвертая позиция у Гленна Андерсона (183 очка за 164 игры), пятый – Пол Коффи, у которого 103 балла за 94 матча.