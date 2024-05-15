Драйзайтль – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 20 очков в розыгрыше плей-офф за 9 игр или менее. В XXI веке – 2-й

Леон Драйзайтль – 9-й игрок в истории НХЛ с 20 очками в плей-офф в 9 играх.

Форвард « » забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:2, 2-2).

28-летний немецкий нападающий лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 20 (8+12) очками в 9 играх.

До него такой отметки в 9 или менее матчах в отдельно взятом розыгрыше плей-офф НХЛ достигали 8 игроков.

Это (4 раза в 8 играх – 1981, 1983, 1985, 1987, «Эдмонтон»), (8, 1981, «Айлендерс»), Дэррил Ситтлер (9, 1977, «Торонто»), Рик Миддлтон (9, 1983, «Бостон»), Барри Педерсон (9, 1983, «Бостон»), Марк Мессье (9, 1988, «Эдмонтон»), (9, 1992, «Питтсбург») и Коннор Макдэвид (9, 2022, «Эдмонтон»).