Драйзайтль – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 20 очков в розыгрыше плей-офф за 9 игр или менее. В XXI веке – 2-й

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Леон Драйзайтль – 9-й игрок в истории НХЛ с 20 очками в плей-офф в 9 играх.

Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2). 

28-летний немецкий нападающий лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 20 (8+12) очками в 9 играх. 

До него такой отметки в 9 или менее матчах в отдельно взятом розыгрыше плей-офф НХЛ достигали 8 игроков.

Это Уэйн Гретцки (4 раза в 8 играх – 1981, 1983, 1985, 1987, «Эдмонтон»), Майк Босси (8, 1981, «Айлендерс»), Дэррил Ситтлер (9, 1977, «Торонто»), Рик Миддлтон (9, 1983, «Бостон»), Барри Педерсон (9, 1983, «Бостон»), Марк Мессье (9, 1988, «Эдмонтон»), Марио Лемье (9, 1992, «Питтсбург») и Коннор Макдэвид (9, 2022, «Эдмонтон»). 

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6 комментариев
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Мегатоп!
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Постоянно кладет же с этой точки. Точнейший бросок у Драйза..
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Драйз конечно хорош
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Мог бы больше набрать, если бы не передерживал шайбу периодически, не шёл на ненужную обводку.
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У Драйзаттля 6й гол в большинстве в этом ПО, повторение его результата прошлого сезона. Рекорд клуба у Марка Мессье - 7 (1988)
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Сколько он уже таких накидал в большинстве!!!
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