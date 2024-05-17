Андерсен о 1-й шайбе Крайдера в 6-м матче серии: «Моя ошибка. Я думал, что шайба у меня, но накрыть ее не получилось»
Фредерик Андерсен высказался о 1-й шайбе Крайдера в 6-м матче с «Рейнджерс».
Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2).
Американец забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.
На 46:43 вратарь «Каролины» не зафиксировал шайбу после броска Мики Зибанежада, и Крайдер отправил ее в ворота, начав камбэк клуба из Нью-Йорка.
«Это очень обидно. Не хотелось давать им шанс на спасение. Моя ошибка. Я думал, что шайба у меня под контролем, но накрыть ее не получилось.
Момент был неподходящий. Нам не удалось прийти в норму после этого», – сказал Андерсен.