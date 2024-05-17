Андерсен о 1-й шайбе Крайдера в 6-м матче серии: «Моя ошибка. Я думал, что шайба у меня, но накрыть ее не получилось»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Фредерик Андерсен Крис Крайдер Хоккей

Фредерик Андерсен высказался о 1-й шайбе Крайдера в 6-м матче с «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» был признан первой звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (5:3, 4-2). 

Американец забросил 3 шайбы в третьем периоде, сделав счет 4:3 после 1:3.

На 46:43 вратарь «Каролины» не зафиксировал шайбу после броска Мики Зибанежада, и Крайдер отправил ее в ворота, начав камбэк клуба из Нью-Йорка. 

«Это очень обидно. Не хотелось давать им шанс на спасение. Моя ошибка. Я думал, что шайба у меня под контролем, но накрыть ее не получилось. 

Момент был неподходящий. Нам не удалось прийти в норму после этого», – сказал Андерсен

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2 комментария
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