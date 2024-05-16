Крикунов о Гашеке: «Все мозги потерял походу. Не думаю, что ЧМ будет все время без России и Беларуси проходить – куда они денутся»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Доминик Гашек Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Бывший вратарь сборной Чехии ранее заявил, что на ЧМ-2024 никто не скучает по сборной России. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

«Зачем обращать внимание на Гашека? Он переиграл, слишком долго выступал, надо было раньше заканчивать.

Походу все мозги свои потерял. Не ему решать, кто нас ждет, кто нет.

Не думаю, что чемпионат мира будет все время без России и Беларуси проходить – куда они денутся. Они потом все равно придут к тому, что надо нас запускать.

Гашека я не воспринимаю серьезно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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4 комментария
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А зачем им куда-то деваться? Время идёт, ЧМ проводятся. Крикунов, Кожевников и Ко продолжают ныть.
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Ща будет любопытный момент.
В новости со словами гашека срут гашека. А тут пользователи будут Крикунова гадить, что он высказался против гашека)
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>Не ему решать, кто нас ждет, кто нет.
но у решающих оказалось то же мнение

>куда они денутся
уже выползают на коленях
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А без Крикунова земля, случайно, вертеться не перестанет?
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