Генменеджер «Авангарда»: «Кэсселс подходит под нашу игровую философию. Он знаком с Веем и Буше, выразил полную готовность приехать в Россию»
Генменеджер «Авангарда» прокомментировал подписание Коула Кэсселса.
«Авангард» заключил контракт с форвардом на год.
«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования.
Остановились на Коуле Кэсселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда».
Кроме того, Кэсселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат.
Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию. Верим, что Кэсселс заявит о себе в нашей лиге, как это делали ранее Корбан Найт и Алекс Бродхерст», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
А так важен его навык на вбрасываниях. Забивать у нас есть кому