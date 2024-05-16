Генменеджер «Авангарда»: «Кэсселс подходит под нашу игровую философию. Он знаком с Веем и Буше, выразил полную готовность приехать в Россию»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал подписание Коула Кэсселса.

«Авангард» заключил контракт с форвардом на год.

«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования.

Остановились на Коуле Кэсселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда».

Кроме того, Кэсселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат.

Он лично знаком с и , что поможет ему с адаптацией в , также он выразил полную готовность приехать в Россию. Верим, что Кэсселс заявит о себе в нашей лиге, как это делали ранее и Алекс Бродхерст», – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.