Генменеджер «Авангарда»: «Кэсселс подходит под нашу игровую философию. Он знаком с Веем и Буше, выразил полную готовность приехать в Россию»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Линден Вей Корбан Найт Рид Буше Коул Кэсселс Алекс Бродхерст деньги потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал подписание Коула Кэсселса.

«Авангард» заключил контракт с форвардом на год.

«В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования.

Остановились на Коуле Кэсселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию. Праворукий центрфорвард, он умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить центральную ось «Авангарда».

Кроме того, Кэсселс имеет адекватный контрактный запрос, а это крайне важно при формировании платежной ведомости в условиях потолка зарплат.

Он лично знаком с Линденом Веем и Ридом Буше, что поможет ему с адаптацией в КХЛ, также он выразил полную готовность приехать в Россию. Верим, что Кэсселс заявит о себе в нашей лиге, как это делали ранее Корбан Найт и Алекс Бродхерст», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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3 комментария
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По деньгам наверное как Валентин был примерно.
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Это оказывается тот кто закрывал Макдевида по юности. Серьезная заявочка на новый сезон
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Вот! И деньги считать начали!
А так важен его навык на вбрасываниях. Забивать у нас есть кому
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