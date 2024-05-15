Мишуров заработает 10 млн рублей за сезон по контракту с «Адмиралом»

Стало известно, сколько Андрей Мишуров заработает за сезон в «Адмирале».

По данным Metaratings.ru, оклад 22-летнего российского вратаря по контракту в « » составит 10 млн рублей за сезон.

Ранее « » продлил двусторонний контракт с Мишуровым на два года и заключил договор с «Адмиралом» об аренде вратаря до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне провел 29 матчей в Фонбет чемпионате за «Авангард» и одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91% бросков.