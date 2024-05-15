Мишуров заработает 10 млн рублей за сезон по контракту с «Адмиралом»
Стало известно, сколько Андрей Мишуров заработает за сезон в «Адмирале».
По данным Metaratings.ru, оклад 22-летнего российского вратаря по контракту в «Адмирале» составит 10 млн рублей за сезон.
Ранее «Авангард» продлил двусторонний контракт с Мишуровым на два года и заключил договор с «Адмиралом» об аренде вратаря до конца сезона-2024/25.
В прошедшем сезоне Андрей Мишуров провел 29 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за «Авангард» и одержал 15 побед, пропуская в среднем 2,78 шайбы и отражая 91% бросков.