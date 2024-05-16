Георгиев о камбэке с «Далласом»: «Чувствую себя уверенно в «Колорадо». Если мы будем играть все 60 минут, не имеет значения, забьют они первыми или мы»

Теги Колорадо Даллас НХЛ Кубок мира Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев высказался о матче плей-офф НХЛ с «Далласом».

«Колорадо» одержал волевую победу в пятом матче серии против «Старс» (5:3, 2-3). По ходу игры «Эвеланш» дважды уступали в счете.

«В регулярном чемпионате и даже в этом плей-офф мы находили хорошие способы отыграться и выиграть матчи, по ходу которых уступали в счете.

Я чувствую себя уверенно в нашей команде.

Если мы будем играть все 60 минут, не имеет значения, забьют они первыми или мы, главное, чтобы мы играли от начала и до конца», – сказал вратарь «Колорадо» Александр Георгиев.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий