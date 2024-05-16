Георгиев о камбэке с «Далласом»: «Чувствую себя уверенно в «Колорадо». Если мы будем играть все 60 минут, не имеет значения, забьют они первыми или мы»

Александр Георгиев высказался о матче плей-офф НХЛ с «Далласом».

« » одержал волевую победу в пятом матче серии против «Старс» (5:3, 2-3). По ходу игры «Эвеланш» дважды уступали в счете.

«В регулярном чемпионате и даже в этом плей-офф мы находили хорошие способы отыграться и выиграть матчи, по ходу которых уступали в счете.

Я чувствую себя уверенно в нашей команде.

Если мы будем играть все 60 минут, не имеет значения, забьют они первыми или мы, главное, чтобы мы играли от начала и до конца», – сказал вратарь «Колорадо» .