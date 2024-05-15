Бостон – Флорида где смотреть шестой матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 18 мая
В субботу, 18 мая, сыграют Бостон и Флорида в шестом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
- Игра пройдет на стадионе «TD Garden».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бостон – Флорида
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Бостон
- Флорида – Бостон : 1 – 2
- Бостон – Флорида : 2 – 3
- Бостон – Флорида : 2 – 6
- Флорида – Бостон : 6 – 1
- Флорида – Бостон : 1 – 5
Последние матчи Флорида
- Флорида – Бостон : 1 – 2
- Бостон – Флорида : 2 – 3
- Бостон – Флорида : 2 – 6
- Флорида – Бостон : 6 – 1
- Флорида – Бостон : 1 – 5
Прогноз на шестой матч Бостон – Флорида
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