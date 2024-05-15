Бостон – Флорида: прогноз на шестой матч 18 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5,5

Счет в серии 2 – 3 (5 : 1, 1 : 6, 2 : 6, 2 : 3, 2 : 1)

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Болельщики и хоккеисты «Бостон Брюинз» после двух домашних матчей сетовали на судейство. По их мнению, Сэм Беннетт в третьей игре серии совершил грязный прием и стал виновником травмы одного из лидеров команды Брэда Маршанда. В четвертой игре в случае с голом хозяева посчитали, что тот же Беннетт намеренно толкнул защитники «Брюинз» на голкипера Джереми Сваймена в момент взятия ворот. В общем, страсти кипели. Но если абстрагироваться от этих эпизодов, то преимущество «Флориды» было безоговорочным. И по броскам, и по опасным моментам они полностью превосходили хозяев. Присутствуй на площадке Маршанд, вряд ли ситуация сильно бы изменилась. Большинство нейтральных болельщиков готовились к тому, что пятая игра во Флориде станет последней в серии, но «Бостон» доказал, что просто так сдаваться не намерен. Морган Гики на исходе пятой минуты матча заложил вираж перед воротами Сергея Бобровского и открыл счет в матче. Другой счет, по броскам, к этому времени был в пользу гостей 7 – 1. Спрашивается, почему же было не играть так на своей площадке? В целом «Брюинз» контролировали ход поединка в первой двадцатиминутке, но удаоить преимущество не смогли.

Во втором периоде характер игры не изменился, но на пользу хозяевам пошла первая рекламная пауза в матче. Пол Морис долго и эмоционально что-то объяснял своим игрокам. Внушение от наставника подействовало, и на седьмой минуте второй двадцатиминутки Сэм Райнхарт все же сравнял счет, шайба нашла лазейку в воротах отлично игравшего Сваймена. Но коренного перелома не случилось. К тому же Чарли Макэвой через четыре минуты вывел гостей вперед, только-только выйдя на лед со скамейки запасных. Камеры показали Сергея Бобровского, который стал апеллировать к судьям на момент помехи во время броска. На этот раз арбитры встали на сторону «Бостона», хотя ситуация была пограничной. Впрочем, играть оставалось еще полтора периода, и у «Флориды» было много времени, чтобы сравнять счет. Видимо, психологически команда Мориса оказалась не готова к решающей победе и теперь вновь придется лететь в Бостон, где, глядишь, вернется и Маршанд, и будет горячий прием местной публики. Серия теперь и вовсе может затянуться до седьмой игры. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на предстоящий матч.

победа «Бостон Брюинз» — от 3,01 (Лига Ставок) до 3,10 (Бетсити)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,09 (Лига Ставок) до 2,18 (Olimpbet)

Где смотреть шестой матч Бостон – Флорида

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