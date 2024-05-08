Брюнетт о «Далласе» и «Колорадо»: «Серия тяжеловесов. Глубина состава бросается в глаза. Ключевой фактор – отнять пространство у Маккиннона»

Эндрю Брюнетт поделился мнением о предстоящей серии между «Далласом» и «Колорадо».

Команды встретятся во втором раунде Кубка Стэнли.

«Это будет серия тяжеловесов. Глубина состава у обеих команд бросается в глаза. Особенно у «Далласа» – с их четырьмя звеньями.

« » сделал несколько приобретений перед дедлайном, проделал хорошую работу. Взяли Миттлстадта на позицию второго центрального нападающего. Также приобрели Уолкера, , . Это дало им немного больше глубины состава, и чуть больше скорости.

Думаю, что « » создан для плей-офф с их четырьмя звеньями. У них хорошая оборона.

Поэтому считаю, что ключевым фактором станет необходимость отнять время и пространство у , держаться рядом с Кэйлом Макаром.

Смогут ли у них отобрать пространство? Будет интересно посмотреть, как тренерский штаб «Далласа» справится с этим. Думаю, это будет отличная серия», – сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт.