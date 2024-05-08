Брюнетт о «Далласе» и «Колорадо»: «Серия тяжеловесов. Глубина состава бросается в глаза. Ключевой фактор – отнять пространство у Маккиннона»
Эндрю Брюнетт поделился мнением о предстоящей серии между «Далласом» и «Колорадо».
Команды встретятся во втором раунде Кубка Стэнли.
«Это будет серия тяжеловесов. Глубина состава у обеих команд бросается в глаза. Особенно у «Далласа» – с их четырьмя звеньями.
«Колорадо» сделал несколько приобретений перед дедлайном, проделал хорошую работу. Взяли Миттлстадта на позицию второго центрального нападающего. Также приобрели Уолкера, Тренина, Дьюхэйма. Это дало им немного больше глубины состава, и чуть больше скорости.
Думаю, что «Даллас» создан для плей-офф с их четырьмя звеньями. У них хорошая оборона.
Поэтому считаю, что ключевым фактором станет необходимость отнять время и пространство у Маккиннона, держаться рядом с Кэйлом Макаром.
Смогут ли у них отобрать пространство? Будет интересно посмотреть, как тренерский штаб «Далласа» справится с этим. Думаю, это будет отличная серия», – сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт.