Брюнетт о «Далласе» и «Колорадо»: «Серия тяжеловесов. Глубина состава бросается в глаза. Ключевой фактор – отнять пространство у Маккиннона»

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Колорадо Даллас Эндрю Брюнетт НХЛ Нэтан Маккиннон Яков Тренин Кэйл Макар Кейси Миттлстадт Шон Уолкер Брэндон Дьюхэйм Хоккей

Эндрю Брюнетт поделился мнением о предстоящей серии между «Далласом» и «Колорадо».

Команды встретятся во втором раунде Кубка Стэнли.

«Это будет серия тяжеловесов. Глубина состава у обеих команд бросается в глаза. Особенно у «Далласа» – с их четырьмя звеньями.

«Колорадо» сделал несколько приобретений перед дедлайном, проделал хорошую работу. Взяли Миттлстадта на позицию второго центрального нападающего. Также приобрели Уолкера, Тренина, Дьюхэйма. Это дало им немного больше глубины состава, и чуть больше скорости.

Думаю, что «Даллас» создан для плей-офф с их четырьмя звеньями. У них хорошая оборона.

Поэтому считаю, что ключевым фактором станет необходимость отнять время и пространство у Маккиннона, держаться рядом с Кэйлом Макаром.

Смогут ли у них отобрать пространство? Будет интересно посмотреть, как тренерский штаб «Далласа» справится с этим. Думаю, это будет отличная серия», – сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт.

3 комментария
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В общем ставит на Даллас) Я тоже. Посмотрим. Серия будет огонь, в Далласе есть наш Дадонов, в Колорадо Ничушкин, поэтому кто бы дальше не прошел, будем болеть и поддерживать.
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А как же Вэл? У него пространство отнимать не нужно?
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Ответ garazhkucherova
А как же Вэл? У него пространство отнимать не нужно?
Вэл, в первую очередь.А после,все остальные.
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