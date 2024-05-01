Тренин забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф в 5-м матче с «Виннипегом». У него 2 броска, 2 хита и «+2» за 16:10

Яков Тренин забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф в 5-м матче с «Виннипегом».

« » обыграл «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).

Гол россиянина стал его первым результативным действием в этом плей-офф. За карьеру у него 6 (6+0) очков в 15 играх в Кубке Стэнли.

Сегодня Тренин (16:10, 1:03 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и применил 2 силовых приема.