Быков о ЧМ: «Жаль, что у наших ребят нет возможности противопоставить свои силы. Будем надеяться, что игры с Беларусью и Казахстаном дадут почувствовать международный уровень хоккея»
Вячеслав Быков высказался об отстранении сборной России от ЧМ по хоккею.
ЧМ-2024 проходит с 10 по 26 мая в Остраве и Праге.
«Очень жаль, что у наших молодых ребят нет возможности противопоставить свои силы и талант соперникам из других стран.
Будем надеяться, что матчи с Беларусью и Казахстаном в какой-то степени дадут им возможность почувствовать международный уровень хоккея. И они поймут, какие требования к улучшению их игры, чтобы в дальнейшем иметь стимул к совершенствованию своего мастерства!
Это важно для их роста и хоккея в целом в стране», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.