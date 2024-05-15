Новиков о ЧМ: «Заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия России – неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Юрий Новиков ЧМ по хоккею Хоккей

Юрий Новиков высказался о специалистах, которые не смотрят ЧМ по хоккею-2024.

«С сожалением читаю отзывы специалистов, которые говорят, что они не смотрят чемпионат мира по хоккею. Ну хорошо, а чемпионат мира по футболу 2022 года, который прошел на космическом уровне, вы тоже не смотрели? Это же космос был!

Есть у всех усталость от хоккея, потому что заканчивается сезон. Конечно, участие сборной твоей родной страны придает интереса. Ты по-другому начинаешь его смотреть. Это понятно, как дважды два – четыре.

Болельщики смотрят и переживают. Чемпионат мира – это праздник для болельщиков. Это хороший фестиваль дружбы народов. Но заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия нашей команды – это неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству.

Я надеюсь на то, что ситуация исправится, и мы войдем в семью. Но туда надо входить с высоко поднятой головой, чтобы мы могли сказать: «Ребята, нас не было, но мы никогда не говорили, что все плохие, а мы хорошие. Просто так сложилась ситуация, но мы верили в то, что вы нас поймете».

Дипломатия – искусство невозможного. Возможное способен сделать любой человек, а невозможное – только гений», — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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12 комментариев
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Отлично сказано! Кто-нибудь донесите эти мысли до Анисимова в скандальной программе на Матч ТВ.
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достойно
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Молодец!
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Очень здравое суждение. Мир хоккея продолжает жить. С какой стати условная Австрия, Латвия, Норвегия, Франция должны париться по поводу отстранения России и Белоруссии. Им что, не играть теперь? Или при каждой победе звонить Третьяку (Кожевникову, Каменскому) и спрашивать:"Как вы считаете, наша победа легитимна?" Смейтесь, арлекины.
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Сегодня у адекватных людей решили мнение спросить? Неужели дожил?!
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хоть один
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Во всей этой ситуации, скорее, возникает вопрос о профпригодности этих, так называемых, специалистов, которые отказываются смотреть международные соревнования в угоду линии партии.
Я могу понять болельщиков, для которых это просто досуг и для которых принципиально важно именно поболеть за Россию, а если её нет, то им и неинтересно. Но специалист же смотрит хоккей не для того, чтоб поорать "РА-СИ-Я", а наблюдает за веяниями, подмечает какие-то детали, может, подсматривает какие-то свежие тактические идеи. И если "специалист" заявляет, что не будет совершенствоваться в профессии во славу царя, то и не нужен такой "специалист", потому что он профнепригоден.
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Ответ ne ravnodushen
Отлично сказано! Кто-нибудь донесите эти мысли до Анисимова в скандальной программе на Матч ТВ.
Куда донести? В его скворечник? Это невозможно
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Так реально неинтересно. Даже за результатами не слежу
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Ответ liv6
Но ЧМ реально неинтерсно смотреть без наличия своей страны
нам, обычным болельщикам - да. без наличия своей сборной следить не интересно. но когда такое заявляют хоккейные специалисты (Каменский, Михайлов) это по меньшей мере странно, они должны следить за хоккейным ЧМ хотя бы по роду своей деятельности
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