Новиков о ЧМ: «Заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия России – неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству»
Юрий Новиков высказался о специалистах, которые не смотрят ЧМ по хоккею-2024.
«С сожалением читаю отзывы специалистов, которые говорят, что они не смотрят чемпионат мира по хоккею. Ну хорошо, а чемпионат мира по футболу 2022 года, который прошел на космическом уровне, вы тоже не смотрели? Это же космос был!
Есть у всех усталость от хоккея, потому что заканчивается сезон. Конечно, участие сборной твоей родной страны придает интереса. Ты по-другому начинаешь его смотреть. Это понятно, как дважды два – четыре.
Болельщики смотрят и переживают. Чемпионат мира – это праздник для болельщиков. Это хороший фестиваль дружбы народов. Но заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия нашей команды – это неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству.
Я надеюсь на то, что ситуация исправится, и мы войдем в семью. Но туда надо входить с высоко поднятой головой, чтобы мы могли сказать: «Ребята, нас не было, но мы никогда не говорили, что все плохие, а мы хорошие. Просто так сложилась ситуация, но мы верили в то, что вы нас поймете».
Дипломатия – искусство невозможного. Возможное способен сделать любой человек, а невозможное – только гений», — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Я могу понять болельщиков, для которых это просто досуг и для которых принципиально важно именно поболеть за Россию, а если её нет, то им и неинтересно. Но специалист же смотрит хоккей не для того, чтоб поорать "РА-СИ-Я", а наблюдает за веяниями, подмечает какие-то детали, может, подсматривает какие-то свежие тактические идеи. И если "специалист" заявляет, что не будет совершенствоваться в профессии во славу царя, то и не нужен такой "специалист", потому что он профнепригоден.