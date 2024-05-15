Новиков о ЧМ: «Заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия России – неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству»

Юрий Новиков высказался о специалистах, которые не смотрят ЧМ по хоккею-2024.

«С сожалением читаю отзывы специалистов, которые говорят, что они не смотрят чемпионат мира по хоккею. Ну хорошо, а чемпионат мира по футболу 2022 года, который прошел на космическом уровне, вы тоже не смотрели? Это же космос был!

Есть у всех усталость от хоккея, потому что заканчивается сезон. Конечно, участие сборной твоей родной страны придает интереса. Ты по-другому начинаешь его смотреть. Это понятно, как дважды два – четыре.

Болельщики смотрят и переживают. Чемпионат мира – это праздник для болельщиков. Это хороший фестиваль дружбы народов. Но заявлять, что нам это неинтересно из-за отсутствия нашей команды – это неуважение к хоккею и мировому хоккейному братству.

Я надеюсь на то, что ситуация исправится, и мы войдем в семью. Но туда надо входить с высоко поднятой головой, чтобы мы могли сказать: «Ребята, нас не было, но мы никогда не говорили, что все плохие, а мы хорошие. Просто так сложилась ситуация, но мы верили в то, что вы нас поймете».

Дипломатия – искусство невозможного. Возможное способен сделать любой человек, а невозможное – только гений», — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.