Кожевников о возвращении в Россию из США: «Ельцин ее продал с потрохами, Путин собирает – пришел и сказал: «Будем мочить в сортире». Разруха была, я понял, что страна будет возрождаться»

Теги Спартак Владимир Путин Борис Ельцин КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников рассказал о влиянии Владимира Путина на Россию в 2000-х.

Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.

– Почему вернулись в Россию?

– А потому что один человек сказал, что государство будет – словами: «Будем мочить в сортире». Я на следующий день вернулся.

– Серьезно?

– Серьезно. Здесь вообще разруха была, что вы. Вы, наверное, не помните, что было в девяностых годах. Такой бардак был. Люди забывают, когда начинают ныть. Многие не помнят, а молодежь не знает, что здесь творилось.

Пришел человек. Один Родину продавал, а Владимир Владимирович ее собирает. Ельцин ее просто продал, с потрохами, а Владимир Владимирович пришел и сказал, что все, будем заниматься страной. Одной фразой. Я понял одну вещь – что страна будет возрождаться – и вернулся.

– И до сих пор не разочаровались?

– Нет, нет! Я просто рад, что он есть. Кто его оскорбляет, ничего не понимает вообще, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.

Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него

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92 комментария
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Помню одного деятеля, который хотел возродить Германскую Империю после унизительного поражения в Первой мировой
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А помните, как страшно при Ельцине Белгород бомбили?! Хотите опять?
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Щас жители Белгорода и Воронежской области так радуются, да?!
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Ельцин Россию продал, а Путин пришел и сказал: "Будем мочить в сортире!". Вот так и мочит ее до сих пор.
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Ни стыда ни совести
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Ответ alex072
Комментарий скрыт
Лучше Сталина быть не так и сложно.
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+30
А Путин в 90-ые, наверное, с Ельциным боролся? А, нет, также страну пилил
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Ответ Beriya
Борис Николаевич наверное в гробу каждый день переворачивается видя это все творит владыка галактики
Борис Николаевич сам его и притащил, под гарантии себе и своей семье. Он это и устроил.
+27
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Ответ alex072
Комментарий скрыт
Ты в детстве застал девяностые, значит, тебе лет 30-40. Очень интересно, как в таком возрасте можно умудриться построить логическую цепочку уровня: «С Америкой дружили, но жрать было нечего, значит, одно связано с другим»? Это же уровень мышления пятилетнего ребенка.

Хотя может голодное детство так сказалось.
+25
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+23
Ну тут не соврал, мочить получается неплохо. И своих, и чужих.
+24
-1
+23
Ответ Leon Petov
Помню одного деятеля, который хотел возродить Германскую Империю после унизительного поражения в Первой мировой
Братан сравнение это унизительное, каким бы диктатором и психом не был художник, но он был человек идейный, а наш малыш просто рвач, который кормится сам и кормит друзей. У него нет идеологии , просто лепит разные сказки, которые подходят под момент.
+23
-1
+22
Ответ Leon Petov
Помню одного деятеля, который хотел возродить Германскую Империю после унизительного поражения в Первой мировой
Надо прокапать героя спорта и отобрать скидочную в КБ . А то скоро купчинского штангиста переплюнет .
+21
0
+21
Борис Николаевич наверное в гробу каждый день переворачивается видя это все творит владыка галактики
+28
-11
+17
Так вот почему Кадыров в последнее время так расширился в лице и разбух,Василич его 25 лет в сортире мочил.
+17
0
+17
Нормально так, президент не нравится-свалил в США, нравится-вернулся, следующий не понравится, опять свалит. Это кстати патриотизм.

К слову, Ельцин вот страну значит продал, с потрохами, а кому? американцам? А сам то туда зачем поехал? Или как, его там на сдачу отправили?

Хоть стой, хоть падай)))
+16
0
+16
Отсиделся в америке, а теперь рассказывает, что Ельцин все продал...а куда смотрел кумир из кгб...тьфу...и почему , когда во власть залез не наказал того, кто все продал...тьфу еще раз...
+12
0
+12
Ответ alex072
Комментарий скрыт
Приплести Сталина и ВОВ - это просто гениально. Ну а чё не Наполеона-то? Там вообще Москва сгорела. Жесть конечно вы промытые.
+13
-1
+12
А что там с майскими указами??
+9
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+9
Какое-то бесконечное мытарство получается. С упорством, достойным лучшего применения, пользователи всякий раз комментируют очередную ахинею от Ромки или Кожевы.

Хочу предложить Спортсу после каждого такого поста вместо ветки комментариев ставить мем с Д.Д. Льюисом:

https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8
+9
0
+9
У Кожевникова проблемы с мочеиспусканием?
+9
0
+9
если бы при Ельцине нефть стоила как в первые два срока ввп, то и в 90-е было бы норм. Бориса бы считали великим лидером. Володе повезло с историческим контекстом, вот его и воспринимают как возраждателя.
+8
0
+8
8 лет было более чем достаточно.
+8
0
+8
А сейчас? Неприкрытая коррупция, вранье и строгий режим.
+8
-1
+7
Ответ slipar
Щас жители Белгорода и Воронежской области так радуются, да?!
Ну судя по набранным процентам - да, именно радуются. Вот прямо представляю как жители Белгородской области радостные шли ставить галочки за Пу...
+8
-1
+7
Ответ Российский пользователь
А что там с майскими указами??
Выполнение майских указов идет в строгом соответствии с планом, и все цели майских указов будут достигнуты.
+9
-2
+7
Путина бояться - в сортир не ходить...
+6
0
+6
Ответ alex072
Комментарий скрыт
<<хочешь сказать меченый лучше Сталина был?<<

Конечно лучше.
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Да ладно,просто деньги закончились.Знаем,проходили.
+6
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Страна процветает, грех возмущаться! Все нас любят, экономика растёт на глазах, цены на всё падают последние 20 с лишним лет, в общем всё зашибись! ✌️ Кто не согласен, того в бан! Я вернулся оттуда, поэтому теперь белый и пушистый, машу гривой и со всем согласен, на что укажет власть, а иначе… Далее по тексту для понятливых!✌️
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Почему у меня стойкое ощущение, что вернулся он из-за того, что там никому не нужен. И что бы заработать на хлеб с маслом, надо будет много трудиться.
Тут же достаточно язык в одно место сувать и всё будет хорошо.
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