Кожевников о возвращении в Россию из США: «Ельцин ее продал с потрохами, Путин собирает – пришел и сказал: «Будем мочить в сортире». Разруха была, я понял, что страна будет возрождаться»
Александр Кожевников рассказал о влиянии Владимира Путина на Россию в 2000-х.
Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.
– Почему вернулись в Россию?
– А потому что один человек сказал, что государство будет – словами: «Будем мочить в сортире». Я на следующий день вернулся.
– Серьезно?
– Серьезно. Здесь вообще разруха была, что вы. Вы, наверное, не помните, что было в девяностых годах. Такой бардак был. Люди забывают, когда начинают ныть. Многие не помнят, а молодежь не знает, что здесь творилось.
Пришел человек. Один Родину продавал, а Владимир Владимирович ее собирает. Ельцин ее просто продал, с потрохами, а Владимир Владимирович пришел и сказал, что все, будем заниматься страной. Одной фразой. Я понял одну вещь – что страна будет возрождаться – и вернулся.
– И до сих пор не разочаровались?
– Нет, нет! Я просто рад, что он есть. Кто его оскорбляет, ничего не понимает вообще, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.
Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него
Хотя может голодное детство так сказалось.
К слову, Ельцин вот страну значит продал, с потрохами, а кому? американцам? А сам то туда зачем поехал? Или как, его там на сдачу отправили?
Хоть стой, хоть падай)))
Хочу предложить Спортсу после каждого такого поста вместо ветки комментариев ставить мем с Д.Д. Льюисом:
https://www.youtube.com/watch?v=fUAaTSmDqS8
Конечно лучше.
Тут же достаточно язык в одно место сувать и всё будет хорошо.