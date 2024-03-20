Кожевников о возвращении в Россию из США: «Ельцин ее продал с потрохами, Путин собирает – пришел и сказал: «Будем мочить в сортире». Разруха была, я понял, что страна будет возрождаться»

Александр Кожевников рассказал о влиянии Владимира Путина на Россию в 2000-х.

Экс-игрок «Спартака» проживал в Лос-Анджелесе, где у него была частная хоккейная школа.

– Почему вернулись в Россию?

– А потому что один человек сказал, что государство будет – словами: «Будем мочить в сортире». Я на следующий день вернулся.

– Серьезно?

– Серьезно. Здесь вообще разруха была, что вы. Вы, наверное, не помните, что было в девяностых годах. Такой бардак был. Люди забывают, когда начинают ныть. Многие не помнят, а молодежь не знает, что здесь творилось.

Пришел человек. Один Родину продавал, а Владимир Владимирович ее собирает. Ельцин ее просто продал, с потрохами, а Владимир Владимирович пришел и сказал, что все, будем заниматься страной. Одной фразой. Я понял одну вещь – что страна будет возрождаться – и вернулся.

– И до сих пор не разочаровались?

– Нет, нет! Я просто рад, что он есть. Кто его оскорбляет, ничего не понимает вообще, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sports.

Правда, что за Кожевникова в интервью отвечают другие люди? Мы спросили у него