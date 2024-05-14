У «Колорадо» нет оснований для расторжения контракта с Ничушкиным (Пьер ЛеБрюн)
«Колорадо» не может расторгнуть контракт с Валерием Ничушкиным.
Российский нападающий «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.
«Источник в лиге сказал, что произошедшее не является основанием для расторжения контракта игрока.
Источник в лиге также подтвердил, что Ничушкин не будет учитываться в потолке зарплат «Эвеланш» на время своего отстранения», – сообщил журналист Пьер ЛеБрюн.
Если дисквал на полгода, то он не сыграет 14-15 матчей в новом сезоне.
Получается через полгода будут скорее всего выставлять на драфт отказов.
Думаю, в НХЛ он закончил. Для клуба огромный риск связываться с таким человеком.