У «Колорадо» нет оснований для расторжения контракта с Ничушкиным (Пьер ЛеБрюн)

«Колорадо» не может расторгнуть контракт с Валерием Ничушкиным.

Российский нападающий « » попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Источник в лиге сказал, что произошедшее не является основанием для расторжения контракта игрока.

Источник в лиге также подтвердил, что не будет учитываться в потолке зарплат «Эвеланш» на время своего отстранения», – сообщил журналист .

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?