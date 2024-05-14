У «Колорадо» нет оснований для расторжения контракта с Ничушкиным (Пьер ЛеБрюн)

Теги Колорадо НХЛ Пьер ЛеБрюн Валерий Ничушкин Хоккей

«Колорадо» не может расторгнуть контракт с Валерием Ничушкиным.

Российский нападающий «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на шесть месяцев без сохранения заработной платы.

«Источник в лиге сказал, что произошедшее не является основанием для расторжения контракта игрока.

Источник в лиге также подтвердил, что Ничушкин не будет учитываться в потолке зарплат «Эвеланш» на время своего отстранения», – сообщил журналист Пьер ЛеБрюн.

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а какая разница? если под потолком он не учитывается. зарплату они ему не платят. проблемы будут только ближе к его возможному возвращению, тогда нужно будет где-то свободное место под потолком взять
+6
0
+6
Это и ежу было понятно что не могут, возможно будет как с Кузнецовым, вернётся в клуб и на драфт отказов
+6
0
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Влип Колорадо. Получается через полгода будут скорее всего выставлять на драфт отказов.
почему? У него есть последний шанс исправиться. Если снова влетит, лига автоматом уберет его контракт, возможно даже без компенсации игроку.
Если дисквал на полгода, то он не сыграет 14-15 матчей в новом сезоне.
+5
-1
+4
Влип Колорадо.
Получается через полгода будут скорее всего выставлять на драфт отказов.
+3
-2
+1
Да никто с ним и не хочет расставаться, если бы вëл себя нормально....
+1
0
+1
Отдадут в аренду в условный ЦСКА. Пусть проведут сезон, покажет, что решил свои проблемы и тд. Если ок - вернут.
Думаю, в НХЛ он закончил. Для клуба огромный риск связываться с таким человеком.
+1
0
+1
Валерик со своим 7-летним соглашением встанет поперек горла у Колорадо
+1
0
+1
" Вот так за разом раз, я попадал в рехаб, но я не переживал, ништяк браток" 🤦
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий