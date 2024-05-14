Разин про роль тренера сборной России: «Если ФХР предложит, я не откажусь. Но пока мне надо работать, совершенствоваться»

Андрей Разин высказался о том, что его признали лучшим тренером сезона-2023/24.

Под руководством тренера « » завоевал Кубок Гагарина-2024.

«Приятно оказаться в числе таких тренеров, как , , . Быть в этом списке действительно очень приятно.

Но начнется следующий сезон, надо будет заново доказывать свою состоятельность.

Роль тренера сборной России? Если Федерация хоккея России предложит такую возможность, то я, конечно же, не откажусь. Но пока мне надо работать, работать и еще раз работать, необходимо совершенствоваться далее», – сказал главный тренер «Металлурга» .

Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»