Разин про роль тренера сборной России: «Если ФХР предложит, я не откажусь. Но пока мне надо работать, совершенствоваться»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Зинэтула Билялетдинов Майк Кинэн Олег Знарок КХЛ Андрей Разин Р-Спорт Хоккей

Андрей Разин высказался о том, что его признали лучшим тренером сезона-2023/24.

Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024.

«Приятно оказаться в числе таких тренеров, как Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Майк Кинэн. Быть в этом списке действительно очень приятно.

Но начнется следующий сезон, надо будет заново доказывать свою состоятельность.

Роль тренера сборной России? Если Федерация хоккея России предложит такую возможность, то я, конечно же, не откажусь. Но пока мне надо работать, работать и еще раз работать, необходимо совершенствоваться далее», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»

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2 комментария
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Мечта: где-то в недалеком будущем:
Разин - тренер сборной.
Сборная играет на чемпионате мира.
Ротенбергов нет рядом с этой сборной.
Эх, мечты, мечты!!!!!
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Сейчас пускай Ромка сборной России25(СКА+игроки на просмотре) занимается.Тренер серьёзный нужен будет когда будем играть везде и совсеми.
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