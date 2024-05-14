Разин про роль тренера сборной России: «Если ФХР предложит, я не откажусь. Но пока мне надо работать, совершенствоваться»
Андрей Разин высказался о том, что его признали лучшим тренером сезона-2023/24.
Под руководством тренера «Металлург» завоевал Кубок Гагарина-2024.
«Приятно оказаться в числе таких тренеров, как Олег Знарок, Зинэтула Билялетдинов, Майк Кинэн. Быть в этом списке действительно очень приятно.
Но начнется следующий сезон, надо будет заново доказывать свою состоятельность.
Роль тренера сборной России? Если Федерация хоккея России предложит такую возможность, то я, конечно же, не откажусь. Но пока мне надо работать, работать и еще раз работать, необходимо совершенствоваться далее», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Третьяк о Разине: «В будущем ФХР будет рассматривать его в качестве кандидата на работу в сборной. Все-таки за его плечами есть успех в роли тренера»
Разин - тренер сборной.
Сборная играет на чемпионате мира.
Ротенбергов нет рядом с этой сборной.
Эх, мечты, мечты!!!!!