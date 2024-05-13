Монтгомери о толчке Беннетта в спину Койла перед голом «Флориды»: «Если бы Чарли устоял на льду, он бы отбросил шайбу. Это помешало Сваймену среагировать»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Чарли Койл Сэм Беннетт Джереми Сваймен Джим Монтгомери Хоккей

Джим Монтгомери остался недоволен засчитанным голом в ворота «Бостона».

«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» Чарли Койла на голкипера Джереми Сваймена.

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Мы считаем, что Койл оказался на нашем вратаре. И если бы Койл смог устоять на льду, он бы отбросил шайбу. Это помешало нашему вратарю среагировать.

В Торонто решили, что это хороший гол. Что это действие не помешало. Я получил такое объяснение», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

7 комментариев
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Удивительные правила конечно в этой вашей НХЛ
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Мне, как болельщику, очевидно, что в этом году Флорида сильнее, но у Бостона предельно наглым образом украли шанс зацепиться за серию. Тут и кросс-чек в спину и помеха вратарю, но в Торонто приняли решение по известному принципу "я не могу это не отменить" (с)
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Больше победу заслужила Флорида, такой грязной игры Бостона с малым количеством бросков мало что светит .
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Больше победу заслужила Флорида, такой грязной игры Бостона с малым количеством бросков мало что светит .
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Ответ Shaiba Bash
Удивительные правила конечно в этой вашей НХЛ
Ну хз, по-моему Беннет до него еле дотронулся, на пятаке и посильнее толкают, а удаление не дают.
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Ответ samogonof
Ну хз, по-моему Беннет до него еле дотронулся, на пятаке и посильнее толкают, а удаление не дают.
так про удаление речи и не идет, это была очевидная помеха вратарю. но, учитывая, что центр видеоповторов НХЛ находится в Торонто, удивляться нечему =)
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Ответ samogonof
Ну хз, по-моему Беннет до него еле дотронулся, на пятаке и посильнее толкают, а удаление не дают.
Удаления понятно нет, но Беннет своими действиями создаёт помеху вратарю и получает преимущество
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