Монтгомери о толчке Беннетта в спину Койла перед голом «Флориды»: «Если бы Чарли устоял на льду, он бы отбросил шайбу. Это помешало Сваймену среагировать»
Джим Монтгомери остался недоволен засчитанным голом в ворота «Бостона».
«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.
На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.
В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» Чарли Койла на голкипера Джереми Сваймена.
Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.
«Мы считаем, что Койл оказался на нашем вратаре. И если бы Койл смог устоять на льду, он бы отбросил шайбу. Это помешало нашему вратарю среагировать.
В Торонто решили, что это хороший гол. Что это действие не помешало. Я получил такое объяснение», – сказал главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.