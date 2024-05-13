Койл о Беннетте и голе «Флориды»: «Я почувствовал, что меня толкнули сзади – и ворота оказались пустыми. Не могу оправдываться»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли видео НХЛ Чарли Койл Сэм Беннетт Джереми Сваймен Хоккей

Чарли Койл прокомментировал спорный эпизод перед голом «Флориды».

«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» Чарли Койла на голкипера Джереми Сваймена.

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Я пытался сделать что-нибудь в этом моменте. Я почувствовал, что меня толкнули сзади. Я упал на Сваймена. Шайба прошла прямо к их игроку. Ворота оказались пустыми.

Я надеялся, что успею развернуться и выбить шайбу. Вот что произошло. Непростой момент. Порой нужно проходить через такие моменты. Не могу оправдываться», – сказал Чарли Койл.

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