Койл о Беннетте и голе «Флориды»: «Я почувствовал, что меня толкнули сзади – и ворота оказались пустыми. Не могу оправдываться»

Чарли Койл прокомментировал спорный эпизод перед голом «Флориды».

«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» .

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего « » на голкипера Джереми Сваймена.

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Я пытался сделать что-нибудь в этом моменте. Я почувствовал, что меня толкнули сзади. Я упал на Сваймена. Шайба прошла прямо к их игроку. Ворота оказались пустыми.

Я надеялся, что успею развернуться и выбить шайбу. Вот что произошло. Непростой момент. Порой нужно проходить через такие моменты. Не могу оправдываться», – сказал Чарли Койл.