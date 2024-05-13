«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ. «Северсталь» – в топ-5 по стоимости спортивного результата, СКА, «Автомобилист» и «Трактор» – нет

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Трактор Автомобилист КХЛ Динамо Хоккей

«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ.

В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.

«Представлен обновленный рейтинг клубов, который формируется за три последних сезона на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока – спорт, финансы, арена, коммерция.

Лидером нового рейтинга стал «Металлург».

В пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата вошли «Металлург», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Северсталь», – говорится в сообщении лиги.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сейчас Ротенберг сойдёт с ума от такой информации)
+4
0
+4
Северсталь браво. С наименьшим бюджетом в лиге показывать такие результаты! Молодцы!
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий