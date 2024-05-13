«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ. «Северсталь» – в топ-5 по стоимости спортивного результата, СКА, «Автомобилист» и «Трактор» – нет
«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ.
В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.
«Представлен обновленный рейтинг клубов, который формируется за три последних сезона на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока – спорт, финансы, арена, коммерция.
Лидером нового рейтинга стал «Металлург».
В пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата вошли «Металлург», ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо» и «Северсталь», – говорится в сообщении лиги.