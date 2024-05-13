«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ. «Северсталь» – в топ-5 по стоимости спортивного результата, СКА, «Автомобилист» и «Трактор» – нет

«Металлург» возглавил рейтинг клубов КХЛ.

В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина.

«Представлен обновленный рейтинг клубов, который формируется за три последних сезона на основе десяти параметров, разбитых на четыре блока – спорт, финансы, арена, коммерция.

Лидером нового рейтинга стал «Металлург».

В пятерку лучших команд по стоимости спортивного результата вошли « », , « », московское « » и « », – говорится в сообщении лиги.