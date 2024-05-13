Паризе о выкупе контракта в «Миннесоте»: «Как ни странно, но все к лучшему. Без этого могло бы и не случиться перехода в «Колорадо»

Теги Айлендерс Миннесота Колорадо Зак Паризе НХЛ Хоккей

Зак Паризе объяснил, почему ему пошел на пользу выкуп контракта в «Миннесоте».

В 2021 году «Уайлд» выкупили контракт форварда Зака Паризе, а также защитника Райана Сутера. Их кэпхиты составляли  7,538 миллиона долларов в год.

После этого Паризе выступал в «Айлендерс», а сейчас представляет «Колорадо», который проводит серию плей-офф во втором раунде против «Далласа», за который играет Сутер.

«Никогда не хочешь, чтобы все завершалось именно так, но в каком-то смысле повезло, что я перешел в «Айлендерс», провел там два сезона, и мне они понравились. Я снова играл за Лу Ламорелло.

И потом я получил возможность перебраться в «Колорадо». Поэтому без выкупа контракта в «Миннесоте» этого могло бы и не случиться. Как бы странно это ни звучало, но все к лучшему» – сказал 39-летний Зак Паризе.

5 комментариев
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Я думал он давно закончил
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Миннесота славится толковым менеджментом. Какой все таки умный ход был дать контракт парню в 27 на 13 лет. И как команда расцвела! Цветет и пахнет до сих пор
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В смысле, ты не мечтал до конца карьеры играть в Миннесоте? Чо, правда? А в 2012 так пел, так пел...
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Ответ Spit@ma
Миннесота славится толковым менеджментом. Какой все таки умный ход был дать контракт парню в 27 на 13 лет. И как команда расцвела! Цветет и пахнет до сих пор
Никаких претензий к менеджменту. На тот момент, по тем правилам, рынок был именно под эти контракты. С тех пор изменили очень много правил. Оценивать такие контракты с позиций сегодняшнего дня в корне неверно!
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