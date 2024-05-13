Паризе о выкупе контракта в «Миннесоте»: «Как ни странно, но все к лучшему. Без этого могло бы и не случиться перехода в «Колорадо»

Зак Паризе объяснил, почему ему пошел на пользу выкуп контракта в «Миннесоте».

В 2021 году «Уайлд» выкупили контракт форварда , а также защитника Райана Сутера. Их кэпхиты составляли 7,538 миллиона долларов в год.

После этого Паризе выступал в «Айлендерс», а сейчас представляет « », который проводит серию плей-офф во втором раунде против «Далласа», за который играет Сутер.

«Никогда не хочешь, чтобы все завершалось именно так, но в каком-то смысле повезло, что я перешел в « », провел там два сезона, и мне они понравились. Я снова играл за Лу Ламорелло.

И потом я получил возможность перебраться в «Колорадо». Поэтому без выкупа контракта в «Миннесоте» этого могло бы и не случиться. Как бы странно это ни звучало, но все к лучшему» – сказал 39-летний Зак Паризе.