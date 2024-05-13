Мурашов из «Локомотива» может уехать в «Питтсбург». 20-летний вратарь провел 7 матчей в КХЛ
Сергей Мурашов может уехать в «Питтсбург» из «Локомотива».
Об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
20-летний голкипер был выбран «Пингвинс» в четвертом раунде драфта-2022.
В минувшем сезоне на его счету Мурашова шесть матчей в КХЛ. Всего за карьеру у него семь игр за «Локомотив». У хоккеиста нет действующего контракта с клубом.
Он также провел 53 матча в составе «Локо» из МХЛ, в которых отражал 92,8% бросков.