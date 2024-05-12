Швейцария обыграла Австрию (6:5), Хишир сделал хет-трик с победным голом на 59:09. Йоси набрал 4 очка – дубль и две передачи

Нико Хишир сделал хет-трик в матче ЧМ по хоккею.

победила команду (6:5) в игре ЧМ-2024.

Швейцарцы выиграли, забив гол на заключительной минуте третьего периода – на отметке 59:09 при игре в большинстве отличился нападающий , для которого этот гол стал третьим в матче.

Таким образом, форвард, представляющий « », сделал хет-трик, а в общей сложности у него четыре очка в этом матче – он еще отметился результативной передачей.

Кроме того, четыре очка (2+2) также набрал защитник сборной Швейцарии Роман Йоси. У хоккеиста, представляющего « », 5 (2+3) баллов в двух матчах турнира.