Швейцария обыграла Австрию (6:5), Хишир сделал хет-трик с победным голом на 59:09. Йоси набрал 4 очка – дубль и две передачи

Теги Нью-Джерси Нэшвилл НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Австрии по хоккею ЧМ по хоккею Роман Йоси Нико Хишир Хоккей

Нико Хишир сделал хет-трик в матче ЧМ по хоккею.

Сборная Швейцарии победила команду Австрии (6:5) в игре ЧМ-2024.

Швейцарцы выиграли, забив гол на заключительной минуте третьего периода – на отметке 59:09 при игре в большинстве отличился нападающий Нико Хишир, для которого этот гол стал третьим в матче.

Таким образом, форвард, представляющий «Нью-Джерси», сделал хет-трик, а в общей сложности у него четыре очка в этом матче – он еще отметился результативной передачей.

Кроме того, четыре очка (2+2) также набрал защитник сборной Швейцарии Роман Йоси. У хоккеиста, представляющего «Нэшвилл», 5 (2+3) баллов в двух матчах турнира.

2 комментария
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Какой ОТ?! Какие 5-4?! А так, матч отличный матч!

UPD: Спасибо, что поправили.
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ЧМ только начался,а уже матчи очень зрелищные проходят 👌 а Третьяк со слезами на глазах пересматривает игры великой серии Романа 25 против Казахстана и Белоруссии
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