Хафизов о «Нефтехимике»: «Из воспитанников остался только Шафигуллин. Похоже, клуб поменял стратегию. Когда я играл там, делалась ставка на воспитанников»
Тимур Хафизов ответил на вопрос о знакомых игроках в «Нефтехимике» и «Ак Барсе».
– У вас остались знакомые в «Нефтехимике» или в «Ак Барсе»?
– Если говорить об «Ак Барсе», то друзей нет, но знакомые есть. Например, учились в одной школе с Галимовым, Билялова знаю.
Что касается «Нефтехимика», то друзей было много, но кого-то обменяли, кто-то просто ушел.
Сейчас из воспитанников в команде остался только Булат Шафигуллин, похоже, что клуб немного поменял свою стратегию.
Когда я играл там, то делалась ставка на своих воспитанников.
Бывало и такое, что на матч выходили по две тройки своих ребят. Похоже, сейчас они решили что-то изменить.
– Почему из Нижнекамска выходит так много сильных игроков?
– Мое мнение может быть спорным, но в детской школе «Нефтехимика» нет каких-то серьезных задач.
Когда я там играл, то делал это в кайф и получал много времени. Благодаря этому развивался, – сказал нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.