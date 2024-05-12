Хафизов о «Нефтехимике»: «Из воспитанников остался только Шафигуллин. Похоже, клуб поменял стратегию. Когда я играл там, делалась ставка на воспитанников»

Тимур Хафизов ответил на вопрос о знакомых игроках в «Нефтехимике» и «Ак Барсе».

– У вас остались знакомые в « » или в « »?

– Если говорить об «Ак Барсе», то друзей нет, но знакомые есть. Например, учились в одной школе с Галимовым, Билялова знаю.

Что касается «Нефтехимика», то друзей было много, но кого-то обменяли, кто-то просто ушел.

Сейчас из воспитанников в команде остался только , похоже, что клуб немного поменял свою стратегию.

Когда я играл там, то делалась ставка на своих воспитанников.

Бывало и такое, что на матч выходили по две тройки своих ребят. Похоже, сейчас они решили что-то изменить.

– Почему из Нижнекамска выходит так много сильных игроков?

– Мое мнение может быть спорным, но в детской школе «Нефтехимика» нет каких-то серьезных задач.

Когда я там играл, то делал это в кайф и получал много времени. Благодаря этому развивался, – сказал нападающий « » .