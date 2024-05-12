Заха о травме Маршанда: «Бостону» нужно погоняться за топ-игроками «Флориды». Дать понять, что это не нормально. Мы готовы сыграть жестче»

Павел Заха заявил о готовности сыграть в силовой хоккей против «Флориды».

« » и « » проведут четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли.

Эту игру пропустит форвард «Брюинс» , получивший повреждение в третьем матче серии после силового приема .

«Думаю, нам нужно погоняться за их топ-игроками. Дать им понять, что это не нормально. Гоняться за нашим капитаном – это не нормально для нас.

Мы снова готовы к силовому хоккею и сыграть немного жестче против них», – сказал нападающий «Бостона» .