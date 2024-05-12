Заха о травме Маршанда: «Бостону» нужно погоняться за топ-игроками «Флориды». Дать понять, что это не нормально. Мы готовы сыграть жестче»
Павел Заха заявил о готовности сыграть в силовой хоккей против «Флориды».
«Флорида» и «Бостон» проведут четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли.
Эту игру пропустит форвард «Брюинс» Брэд Маршанд, получивший повреждение в третьем матче серии после силового приема Сэма Беннетта.
«Думаю, нам нужно погоняться за их топ-игроками. Дать им понять, что это не нормально. Гоняться за нашим капитаном – это не нормально для нас.
Мы снова готовы к силовому хоккею и сыграть немного жестче против них», – сказал нападающий «Бостона» Павел Заха.
Ну и Флориду этим не напугаешь, там хватает крепких парней.