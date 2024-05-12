Заха о травме Маршанда: «Бостону» нужно погоняться за топ-игроками «Флориды». Дать понять, что это не нормально. Мы готовы сыграть жестче»

Теги Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Сэм Беннетт Павел Заха Хоккей

Павел Заха заявил о готовности сыграть в силовой хоккей против «Флориды».

«Флорида» и «Бостон» проведут четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли.

Эту игру пропустит форвард «Брюинс» Брэд Маршанд, получивший повреждение в третьем матче серии после силового приема Сэма Беннетта.

«Думаю, нам нужно погоняться за их топ-игроками. Дать им понять, что это не нормально. Гоняться за нашим капитаном – это не нормально для нас.

Мы снова готовы к силовому хоккею и сыграть немного жестче против них», – сказал нападающий «Бостона» Павел Заха.

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11 комментариев
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Что посеешь, то и пожнёшь
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Ну Фредерик ваш конечно ангел, он так не делает никогда....
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Что за бред? Маршанд ударился о Беннетта и получил травму. (Так-то он давно наработал на подобный "несчастный" случай). Какие-то планы мести еще строят. Совсем рехнулись. Лучше бы подумали, как сыграть получше, пока не вылетели. Да и потом Бостону особо нечем угрожать нынче, Харя с Лучиком у них в прошлом, а в настоящем и близко нет подобных угроз.
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Кесарю кесарево.
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Я бы не сказал, что в моменте травмы Маршанда было что-то криминальное. Там, скорее, случай - нога подвернулась
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Игровое столкновение без всякой грубости, то что Маршанд получил травму это несчастный случай.
Ну и Флориду этим не напугаешь, там хватает крепких парней.
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Эту Флориду вряд ли получится поломать. Пожалуй самая жесткая команда лиги. Бостон поплыл
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Ответ Al561
Игровое столкновение без всякой грубости, то что Маршанд получил травму это несчастный случай. Ну и Флориду этим не напугаешь, там хватает крепких парней.
Флориду этим действительно не напугаешь, там своих забияк хватает. Но травма Маршанда - это не несчастный случай, за ним вполне открыто охотились, это чисто тактическая грязь.
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Так гонялись в 3м матче, что к моменту 1го гола в 3м периоде счет по броскам был 8:27.
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бестолковый набор слов, видимо трудности перевода
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Без Маршанда НХЛ потеряет лицо
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