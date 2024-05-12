Форвард «Бостона» Маршанд пропустит 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Теги травмы Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд пропустит матч против «Флориды».

Нападающий «Бостона» не примет участие в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли из-за травмы.

Брэд Маршанд получил повреждение верхней части тела в третьем матче серии после силового приема форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.

Форвард «Брюинс» набрал 10 (3+7) очков при полезности плюс 2 в 10 играх текущего плей-офф.

На данный момент «Флорида» ведет в серии со счетом 2-1.

3 комментария
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тот ещё провокатор🙄
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