Форвард «Бостона» Маршанд пропустит 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы
Брэд Маршанд пропустит матч против «Флориды».
Нападающий «Бостона» не примет участие в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли из-за травмы.
Брэд Маршанд получил повреждение верхней части тела в третьем матче серии после силового приема форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.
Форвард «Брюинс» набрал 10 (3+7) очков при полезности плюс 2 в 10 играх текущего плей-офф.
На данный момент «Флорида» ведет в серии со счетом 2-1.