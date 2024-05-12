Форвард «Бостона» Маршанд пропустит 4-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Брэд Маршанд пропустит матч против «Флориды».

Нападающий « » не примет участие в четвертой игре серии второго раунда Кубка Стэнли из-за травмы.

получил повреждение верхней части тела в третьем матче серии после силового приема форварда «Пантерс» Сэма Беннетта.

Форвард «Брюинс» набрал 10 (3+7) очков при полезности плюс 2 в 10 играх текущего плей-офф.

На данный момент « » ведет в серии со счетом 2-1.