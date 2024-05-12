Шенахан о «Торонто»: «Бывает, что терпение – подходящий призыв. Но когда закономерности сохраняются, результаты не меняются, то приходится корректировать мышление»

Теги Торонто Брендан Шенахан НХЛ Хоккей

Брендан Шенахан поделился мыслями о возможных изменениях в составе «Торонто».

«Мэйпл Лифс» проиграли «Бостону» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли, а после этого уволили главного тренера Шелдона Кифа.

«Верю, что бывают моменты, когда нужно говорить о терпении, и я все еще верю, что бывают моменты, когда терпение – это подходящий призыв.

Однако, когда видишь, что закономерности сохраняются, а результаты не меняются, приходится корректировать мышление.

Мы все обдумаем этим летом.

И все это ради единственной цели, ради которой мы здесь – сделать «Мэйпл Лифс» лучше и победить», – сказал президент «Торонто» Брендан Шенахан.

2 комментария
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А ещё бывает что 10 лет делаешь вид что работаешь...
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А ещё так бывает, что люди оказываются не на своем месте, или выбирают не ту компанию!
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