Владимир Грудинин: «Матчи с Казахстаном и Беларусью – правильные шаги, чтобы показывать: у нас хоккей развивается. Это уровень чемпионата мира»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Владимир Грудинин сборная России U25 Хоккей

Владимир Грудинин высказался о важности матчей против Казахстана и Беларуси.

Сборная «России 25» выиграла все пять матчей в рамках Большого тура, в котором один раз победила Казахстан и четыре раза – Беларусь.

– Когда играли в Астане против Казахстана, чувствовали, что играете против сборной, которая в отличие от россиян и белорусов участвует в чемпионатах мира, не утратила практику международных игр?

– Все равно и мы, и белорусы, и казахи – это уровень первой группы чемпионата мира.

Поэтому матчи в любом случае у нас получаются напряженные. И соперники хорошие. Понятно, что очень охота вернуться на мировую арену.

И такие матчи, как с Казахстаном и Беларусью, – это правильные шаги для того, чтобы показывать, что у нас хоккей развивается, не стоит на месте, – сказал защитник сборной «России 25» Владимир Грудинин.

14 комментариев
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Понятно, что выбора нет. Но зачем столько пафоса??
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Господи, что они все несут? Какой уровень ЧМ? 🤦🤦🤦
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Ответ КЕША
Кто укусил Грудинина?! Уровень ЧМ Бггг!
ротенберг, конечно. тоже мне бином Ньютона)))
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Кто укусил Грудинина?! Уровень ЧМ Бггг!
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Уровень Чемпионата мира будет когда "Россия 25" сыграет с сомалийскими пиратами. Как обещал Ротенберг.
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Ждём матча с северной Кореей, как в футболе, чтобы показать, что хоккей РФ достиг вершины развития, и превзошёл весь хоккей мира, по уровню.
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Что бы понять разваливается у нас хоккей или нет, нужны соперники не Беларусь с Казахстаном ....
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Казахи сегодня показали уровень чемпионата мира, чего уж там щеки надувать
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В сборной всё идёт от Ромки , игроки говорят одно и тоже.То что гений им сказал.За иной взгляд-расстрел.
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Как, в играх с командами которые время от времени вылетают в дивизион А1, можно рассказывать о развитии хоккея? Ну как???
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Да...если это уровень сборной России,то страшно становится.Весь этот поток дурной информации идёт от Ротенберга и маразма Третьяка.
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Володя ты чего!? похоже тоже сменил ориентацию 🤔
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Это уровень ночной лиги.
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Ответ Potapson
Уровень Чемпионата мира будет когда "Россия 25" сыграет с сомалийскими пиратами. Как обещал Ротенберг.
ахахахахаха))))))))
у них кстати была бендийная команда...а слабо ёзе ещё и бенди возглавить...ведь в финляндии в него тоже шпилят ))))))
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