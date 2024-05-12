Владимир Грудинин: «Матчи с Казахстаном и Беларусью – правильные шаги, чтобы показывать: у нас хоккей развивается. Это уровень чемпионата мира»

Владимир Грудинин высказался о важности матчей против Казахстана и Беларуси.

Сборная «России 25» выиграла все пять матчей в рамках Большого тура, в котором один раз победила Казахстан и четыре раза – Беларусь.

– Когда играли в Астане против Казахстана, чувствовали, что играете против сборной, которая в отличие от россиян и белорусов участвует в чемпионатах мира, не утратила практику международных игр?

– Все равно и мы, и белорусы, и казахи – это уровень первой группы чемпионата мира.

Поэтому матчи в любом случае у нас получаются напряженные. И соперники хорошие. Понятно, что очень охота вернуться на мировую арену.

И такие матчи, как с Казахстаном и Беларусью, – это правильные шаги для того, чтобы показывать, что у нас хоккей развивается, не стоит на месте, – сказал защитник сборной «России 25» Владимир Грудинин.