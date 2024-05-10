Бостон – Флорида: прогноз на четвертый матч 13 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 2 (5 : 1, 1 : 6, 2 : 6)

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Второй матч команд во Флориде завершился грандиозным сражением, что многие восприняли как своеобразное послание «Бостон Брюинз» на первую домашнюю игру. Мол, пусть получилось 1 : 6, но дома-то уж мы вам покажем. Но показывать оказалось нечего. «Пантерз» с первых минут бросали больше, больше создавали моментов, заставляли хозяев хватать удаления. Они становились роковыми и приводили к голам в ворота Джереми Сваймена. Впрочем, счет был открыт в равных составах и далеко не в самой очевидной ситуации. Густав Форслинг бросил по воротам, голкипер шайбу отбил, и она свечой взмыла вверх. Тут подоспел Эван Родригес, который продемонстрировал навыки бейсбола и открыл счет. В середине второго периода защитник «Брюинз» Мэйсон Лорей схватил двойной штраф, и в течение минуты южане забросили еще две шайбы. Сначала свой лазерный бросок продемонстрировал Владимир Тарасенко и поразил дальнюю девятку, а следом на прострел Мэттью Ткачака откликнулся Картер Верхэге. По окончанию второго периода счет бросков был 24 – 8 в пользу гостей.

В начале третьего периода на скамейку штрафников за блокировку голкипера отправился Якуб Лауко. Большинство реализовал Брэндон Монтур. Причем его бросок от синей линии застал врасплох Сваймена. Но глупо винить голкипера, когда не играет вся команда. Зрители на трибунах свистом выражали недовольство. То ли это подействовало, то ли гости слегка расслабились, но девятый и десятый броски в створ ворот Сергея Бобровского достигли цели. Причем обе шайбы очень походили на те, что забросил Тарасенко. Сначала за свое удаление реабилитировался Лауко, а через две с половиной минуты точный бросок удался Джейку Дебраску. Только тут на российского голкипера выпала по-настоящему серьезная нагрузка. За последние десять минут игры хоккеисты «Бостона» бросили по воротам больше, чем за весь предыдущий матч. Но в хоккей нужно играть все 60 минут, а иногда и больше. В итоге Сэм Райнхарт поразил пустые ворота, когда Сваймена сменил шестой полевой, а вишенкой на торте для болельщиков «Флориды» стала еще одна шайба Родригеса в большинстве. Драться на этот раз было бесполезно, тем более хозяева потеряли своего главного задиру. После столкновения с Сэмом Беннеттом в подтрибунное помещение отправился Брэд Маршанд и больше на льду не появился. С таким содержанием двух матчей первая победа «Бостона» в серии выглядит каким-то недоразумением. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч команд.

победа «Бостон Брюинз» — от 2,65 (Бетсити) до 2,97 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,21 (Olimpbet) до 2,40 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Бостон – Флорида

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