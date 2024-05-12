Маршанд может не сыграть в 4-м матче с «Флоридой». Капитан «Бостона» пропустил тренировку

Теги травмы Бостон Флорида Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд может не сыграть в 4-м матче серии с «Флоридой».

Капитан «Бостона» пропустил тренировку команды в субботу. Его статус – со дня на день. 

Нападающий, которому 11 мая исполнилось 36 лет, получил травму верхней части тела в первом периоде третьего матча серии (2:6, 1-2) после хита форварда «Пантерс» Сэма Беннетта. 

Он продолжил игру, но в итоге ушел со льда досрочно – после двух периодов. В 10 играх в текущем плей-офф на счету игрока «Брюинс» 10 (3+7) баллов. 

3 комментария
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Пусть уже отдыхает, с такой Флоридой всё равно ловить нечего.
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