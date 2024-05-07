СКА не планирует отдавать Серебрякова на фоне трех шатаутов Плешкова за «Россию 25»
СКА не планирует расставаться с вратарем Никитой Серебряковым.
Об этом рассказал журналист Артур Хайруллин.
«Появилась информация, что вратарь Никита Серебряков в ближайшее время может покинуть СКА.
Он вызван в сборную России, но не сыграл ни в одном из трех матчей. Все три игры провел Артемий Плешков, который трижды отыграл на ноль.
Кажется, что Плешков может вытеснить Серебрякова из ворот, особенно учитывая, что СКА планируется подписание легионера [вратаря].
Но, по моей информации, уход Серебрякова не планируется», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Серебряков перешел в СКА из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона.
В составе петербуржцев Серебряков сыграл 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 93,5% бросков.
В плей-офф голкипер провел 10 игр, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 92,1% бросков.
И даже сплетни, которые публикуют с умными "щами", ниже плинтуса
В основе СКА - Харт и Серебряков.