СКА не планирует отдавать Серебрякова на фоне трех шатаутов Плешкова за «Россию 25»

СКА не планирует расставаться с вратарем Никитой Серебряковым.

Об этом рассказал журналист Артур Хайруллин.

«Появилась информация, что вратарь в ближайшее время может покинуть СКА.

Он вызван в сборную России, но не сыграл ни в одном из трех матчей. Все три игры провел , который трижды отыграл на ноль.

Кажется, что Плешков может вытеснить Серебрякова из ворот, особенно учитывая, что планируется подписание легионера [вратаря].

Но, по моей информации, уход Серебрякова не планируется», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Серебряков перешел в СКА из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона.

В составе петербуржцев Серебряков сыграл 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В плей-офф голкипер провел 10 игр, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 92,1% бросков.