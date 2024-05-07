СКА не планирует отдавать Серебрякова на фоне трех шатаутов Плешкова за «Россию 25»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

СКА не планирует расставаться с вратарем Никитой Серебряковым.

Об этом рассказал журналист Артур Хайруллин.

«Появилась информация, что вратарь Никита Серебряков в ближайшее время может покинуть СКА.

Он вызван в сборную России, но не сыграл ни в одном из трех матчей. Все три игры провел Артемий Плешков, который трижды отыграл на ноль.

Кажется, что Плешков может вытеснить Серебрякова из ворот, особенно учитывая, что СКА планируется подписание легионера [вратаря].

Но, по моей информации, уход Серебрякова не планируется», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Серебряков перешел в СКА из «Адмирала» по ходу прошедшего сезона.

В составе петербуржцев Серебряков сыграл 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 93,5% бросков.

В плей-офф голкипер провел 10 игр, пропуская в среднем 2,24 шайбы и отражая 92,1% бросков.

10 комментариев
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Во что превратили хоккей....это ужас.....
И даже сплетни, которые публикуют с умными "щами", ниже плинтуса
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Пятёрку вратарей собрать решил ска и его мегатренерский штаб и менеджмент. Серебро, Плешков, Заврагин, Иванов вроде из аренды пришёл, Мойсевич. А ещё лега прихватят. И можно выпускать пятёрку и на раме один останется. Диво дивное, такое только в ска может быть...
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спасибо что пояснили. Вся Россия переживала об этом.
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Серебро обречен. У этого питерского гения вратари долго не играют.
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В огороде Бузова, а в Киеве дядька.
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От СКА можно всё ожидать.
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Только гадалка может предсказать, с какой ноги йозефина встанет проснувшись.
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Дыма без огня не бывает
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Ответ leopard-000
Пятёрку вратарей собрать решил ска и его мегатренерский штаб и менеджмент. Серебро, Плешков, Заврагин, Иванов вроде из аренды пришёл, Мойсевич. А ещё лега прихватят. И можно выпускать пятёрку и на раме один останется. Диво дивное, такое только в ска может быть...
Заврагин в "Сочи", Иванов снова в Адмирал или в Ладу, Плешков в СКА-Нева.
В основе СКА - Харт и Серебряков.
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Ответ Ярославец75
Серебро обречен. У этого питерского гения вратари долго не играют.
Уж не Ярославлю про вратарей говорить
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