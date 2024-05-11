Миллер о 3:4 с «Эдмонтоном»: «Они были лучше «Ванкувера» и переигрывали нас. Провели очень много времени в нашей зоне»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Джей Ти Миллер Хоккей

Джей Ти Миллер высказался о поражении «Ванкувера» от «Эдмонтона» в плей-офф.

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда с «Кэнакс» (1-1, 4:3 ОТ во втором матче). 

«Нефтяники» перебросали соперника со счетом 31:19.

«Сегодня они были лучше. Они нас переигрывали. У нас была возможность забрать эту игру, но они провели слишком много времени в нашей зоне.

Мы не выиграли необходимого количества единоборств. Нам нужно прибавить в этом плане, и в следующий раз мы не облегчим им жизнь», – сказал форвард «Ванкувера». 

1 комментарий
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В прошлой игре повезло Ванкуверу, а сегодня Эдмонтону. Интересная серия нас ожидает.
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