Миллер о 3:4 с «Эдмонтоном»: «Они были лучше «Ванкувера» и переигрывали нас. Провели очень много времени в нашей зоне»
Джей Ти Миллер высказался о поражении «Ванкувера» от «Эдмонтона» в плей-офф.
«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда с «Кэнакс» (1-1, 4:3 ОТ во втором матче).
«Нефтяники» перебросали соперника со счетом 31:19.
«Сегодня они были лучше. Они нас переигрывали. У нас была возможность забрать эту игру, но они провели слишком много времени в нашей зоне.
Мы не выиграли необходимого количества единоборств. Нам нужно прибавить в этом плане, и в следующий раз мы не облегчим им жизнь», – сказал форвард «Ванкувера».