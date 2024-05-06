Панарин – 16-й россиянин в истории НХЛ с 50+ очками в плей-офф

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Артемий Панарин – 16-й россиянин в истории НХЛ с 50+ очками в плей-офф.

Форвард клуба из Нью-Йорка забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1). 

В активе 32-летнего россиянина стало 4 (3+1) очка в 5 играх в текущем плей-офф. Всего в Кубке Стэнли – 50 (19+31) баллов в 62 играх при полезности «минус 16». 

В топ-15 лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ входят Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Федоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалев (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124), Вячеслав Козлов (79 в 118), Евгений Кузнецов («Каролина», 71 в 93), Павел Буре (70 в 64), Владимир Тарасенко («Флорида», 67 в 102), Валерий Каменский (60 в 66). 

1 комментарий
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Артемий молорик.
Александр, исправьте текст пожалуйста.
"Форвард клуба из Нью-Йорка забросил победную шайбу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (4:3, 2-1)."
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