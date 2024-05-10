Агент Гусева: «Договорились с «Динамо» на 90 процентов»

Агент Никиты Гусева ответил на вопрос о продлении контракта с «Динамо».

«Мы на 90 процентов договорились с «Динамо». Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте «Динамо» вы бы увидели информацию об этом.

Все может поменяться. Подпись пока не поставлена.

Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Гусева в следующем сезоне в составе «Динамо», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гусев принял участие в 68 матчах и набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов.

Журналист Алексей Шевченко ранее заявил, что Гусев хочет вернуться в НХЛ.