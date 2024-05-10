Беднар о хите Бенна против Тэйвса: «Не понимаю, почему это не удаление. Задето ли плечо? Можно поспорить. Цель была выше, это голова, и был контакт»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас видео НХЛ Джейми Бенн Джаред Беднар Девон Тэйвс Хоккей

Джаред Беднар не согласен с решением по силовому приему Джейми Бенна.

«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

В начале второго периоде капитан «Старс» Джейми Бенн за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса. Арбитры не удалили Бенна, в том числе после видеопросмотра.

«Тэйвс в порядке. Не знаю. Силовая игра. Он силовой хоккеист. Не знаю. Не знаю, что сказать.

Задел ли он часть его плеча? Да, думаю, с этим можно поспорить. Но цель была выше, это голова, и был контакт с головой.

Я видел множество ситуаций, когда хоккеисты наносили удар в голову и их удаляли, причем за меньшее нарушение, но, видимо, в этом случае так не посчитали.

На этом этапе сезона приходится проходить через эти моменты. Просто это снова заставляет меня задаться вопросом о том, какие правила я знаю, какие – нет, а какие – вероятно, никогда не пойму.

Нужно через это пройти. Рад, что с Тэйвсом все в порядке.

Идет силовой хоккей на этом этапе сезона, но я не понимаю, почему это не удаление, даже если не говорить о пятиминутном штрафе», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

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5 комментариев
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Нытье, Тэйвз сам под наклоном катил и голова низко была
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Классный силовой! Нытикам, что воют: "ааа удалять" - в фигурное катание. А это хоккей
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по-моему тут больше в плечо ударил, голова если и пострадала, то больше от Джонстона.
лично меня больше бесят тычки клюшками в торс, как сразу после силового Макар пихнул Джонстона, на это вообще судьи глаза закрывают всегда
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Вроде норм хит, чего там Тейвз согнувшись, так пристально выискивал у себя в коньках?! 😬
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