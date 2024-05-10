Дебур про отставки в НХЛ: «Безумие, не понимаю этого. Это как пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски»

Теги Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался относительно отставок в клубах НХЛ.

«Торонто» отправил Шелдона Кифа в отставку после поражения от «Бостона» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Таким образом, с конца прошлого сезона в НХЛ сменилось 19 главных тренеров с учетом завершившего карьеру Рика Боунесса.

«Это безумие. Мы тренируем в эпоху, когда все говорят о современных спортсменах, мы выстраиваем отношения, чтобы работать с ними.

Как это сделать при таких изменениях? Это все равно, что пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски. Я этого не понимаю.

Но таков мир, в котором мы живем», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну про свидание это не про Шелдона Кифа.
Он давно женился, ему нравилось все прошедшие годы иметь свою красавицу-избранницу, но они по прежнему живут в трейлере и не могут родить потомства))
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий