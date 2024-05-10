Дебур про отставки в НХЛ: «Безумие, не понимаю этого. Это как пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски»
Питер Дебур высказался относительно отставок в клубах НХЛ.
«Торонто» отправил Шелдона Кифа в отставку после поражения от «Бостона» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
Таким образом, с конца прошлого сезона в НХЛ сменилось 19 главных тренеров с учетом завершившего карьеру Рика Боунесса.
«Это безумие. Мы тренируем в эпоху, когда все говорят о современных спортсменах, мы выстраиваем отношения, чтобы работать с ними.
Как это сделать при таких изменениях? Это все равно, что пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски. Я этого не понимаю.
Но таков мир, в котором мы живем», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
Он давно женился, ему нравилось все прошедшие годы иметь свою красавицу-избранницу, но они по прежнему живут в трейлере и не могут родить потомства))