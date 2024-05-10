Василевский о травме перед сезоном: «Если пропускаешь тренировочный лагерь – это фундамент на сезон. Возможно, немного изменю предсезонную подготовку»

Андрей Василевский заявил, что может изменить подход к предсезонной подготовке.

В нынешнем сезоне голкипер « » провел первый матч в сезоне в ноябре, до этого проходя восстановление от травмы спины.

В регулярке вратарь провел 52 игры, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 90% бросков.

«Если ты пропускаешь тренировочный лагерь, это, по сути, твой фундамент на весь сезон.

В следующем сезоне я буду умнее. Возможно, немного изменю свою предсезонную подготовку.

Всегда пытаешься развиваться вместе со своим телом, вместе с лигой. Это новый вызов», – сказал .