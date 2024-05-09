Мето про НХЛ: «Непопулярное мнение: слишком много внимания к тренерам. Лидеры и костяк – от этого зависит успех. При потолке зарплат проще всего все скинуть на тренера»

Марк Мето поделился мнением относительно фигуры тренера в успехах команд.

« » отправил Шелдона Кифа в отставку после поражения от «Бостона» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Таким образом, с конца прошлого сезона в НХЛ сменилось 19 главных тренеров (с учетом завершившего карьеру Рика Боунесса).

«Непопулярное мнение. Но в НХЛ слишком много внимания уделяется главным тренерам. Сейчас это нелепо.

Успех команды во многом зависит от лидеров и костяка. Все это знают, но мало кто об этом говорит.

В эпоху потолка зарплат проще всего все скинуть на тренера», – написал бывший защитник клубов НХЛ Марк Мето, сыгравший 624 игры в лиге в карьере.