Мето про НХЛ: «Непопулярное мнение: слишком много внимания к тренерам. Лидеры и костяк – от этого зависит успех. При потолке зарплат проще всего все скинуть на тренера»

Теги Торонто Марк Мето НХЛ Хоккей

Марк Мето поделился мнением относительно фигуры тренера в успехах команд.

«Торонто» отправил Шелдона Кифа в отставку после поражения от «Бостона» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Таким образом, с конца прошлого сезона в НХЛ сменилось 19 главных тренеров (с учетом завершившего карьеру Рика Боунесса).

«Непопулярное мнение. Но в НХЛ слишком много внимания уделяется главным тренерам. Сейчас это нелепо. 

Успех команды во многом зависит от лидеров и костяка. Все это знают, но мало кто об этом говорит.

В эпоху потолка зарплат проще всего все скинуть на тренера», – написал бывший защитник клубов НХЛ Марк Мето, сыгравший 624 игры в лиге в карьере.

1 комментарий
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Именно! Сравните, например, Лавиолетта в прошлогоднем "Вашингтоне" и его же в нынежних "Рейнджерс".
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