Киф об увольнении из «Торонто»: «Я не добился результата в плей-офф – ответственность на мне, никаких оправданий. Благодаря хоккеистам я хорошо смотрелся во многих матчах»
Шелдон Киф прокомментировал увольнение из «Торонто».
Канадский клуб отправил специалиста в отставку после поражения от «Бостона» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.
«Болельщики «Торонто», пришло время попрощаться. Я благодарен за возможность тренировать «Торонто».
Я не смог добиться результата в плей-офф. Я не помог команде выйти за рамки и добиться результата.
Я беру на себя ответственность за это. Никаких оправданий. Это работа, я ее не выполнил. Это реальность бизнеса. Я принимаю это.
Хоккеисты, я ценю ваше старание. Благодаря вашим талантам и трудолюбию я хорошо смотрелся во многих матчах.
Игроки и сотрудники клуба приведут команду к успеху. Я верю, что команда победит. Болельщики «Торонто», вы заслужили Кубок Стэнли», – сказал Шелдон Киф.
Ну а сейчас, оптимальным вариантом был бы Беруби.