Киф об увольнении из «Торонто»: «Я не добился результата в плей-офф – ответственность на мне, никаких оправданий. Благодаря хоккеистам я хорошо смотрелся во многих матчах»

Шелдон Киф прокомментировал увольнение из «Торонто».

Канадский клуб отправил специалиста в отставку после поражения от «Бостона» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Болельщики «Торонто», пришло время попрощаться. Я благодарен за возможность тренировать «Торонто».

Я не смог добиться результата в плей-офф. Я не помог команде выйти за рамки и добиться результата.

Я беру на себя ответственность за это. Никаких оправданий. Это работа, я ее не выполнил. Это реальность бизнеса. Я принимаю это.

Хоккеисты, я ценю ваше старание. Благодаря вашим талантам и трудолюбию я хорошо смотрелся во многих матчах.

Игроки и сотрудники клуба приведут команду к успеху. Я верю, что команда победит. Болельщики « », вы заслужили Кубок Стэнли», – сказал Шелдон Киф.