Киф об увольнении из «Торонто»: «Я не добился результата в плей-офф – ответственность на мне, никаких оправданий. Благодаря хоккеистам я хорошо смотрелся во многих матчах»

Теги Торонто НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф прокомментировал увольнение из «Торонто».

Канадский клуб отправил специалиста в отставку после поражения от «Бостона» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Болельщики «Торонто», пришло время попрощаться. Я благодарен за возможность тренировать «Торонто».

Я не смог добиться результата в плей-офф. Я не помог команде выйти за рамки и добиться результата.

Я беру на себя ответственность за это. Никаких оправданий. Это работа, я ее не выполнил. Это реальность бизнеса. Я принимаю это.

Хоккеисты, я ценю ваше старание. Благодаря вашим талантам и трудолюбию я хорошо смотрелся во многих матчах.

Игроки и сотрудники клуба приведут команду к успеху. Я верю, что команда победит. Болельщики «Торонто», вы заслужили Кубок Стэнли», – сказал Шелдон Киф.

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6 комментариев
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Ответ Максим Седов
Изначально когда его назначали главным, было спорное решение. Хотя в Марлиз он был хорош. Но на уровне Листьев не смог...так и не выстроил оборону и целиком полагался на четвёрку. А эти миллионеры просто играли на свою статистику. Ну а сейчас, оптимальным вариантом был бы Беруби.
Оборону не выстроил некто Дубас, если так задуматься.
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Изначально когда его назначали главным, было спорное решение. Хотя в Марлиз он был хорош. Но на уровне Листьев не смог...так и не выстроил оборону и целиком полагался на четвёрку. А эти миллионеры просто играли на свою статистику.
Ну а сейчас, оптимальным вариантом был бы Беруби.
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Может им в Юту переехать, или что там свободно, Канзас? - и тогда попрёт.
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Нууу, хз. Киф, конечно, не Боумэн, но и элита Торонто всегда «потрясающе» играла в ПО за свои десятки миллионов))
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Ответ Максим Седов
Изначально когда его назначали главным, было спорное решение. Хотя в Марлиз он был хорош. Но на уровне Листьев не смог...так и не выстроил оборону и целиком полагался на четвёрку. А эти миллионеры просто играли на свою статистику. Ну а сейчас, оптимальным вариантом был бы Беруби.
Беруби, как и сам Киф, мотиватор, не разбирающийся в тонкостях построения игры. К нему надо ставить очень толковых помощников, но того же Карбери зачем-то отпустили год назад. Если только выгнать Шэнни и поставить Ларри Робинсона, тогда и палка-Беруби выстрелит второй раз.
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Ответ Максим Седов
Изначально когда его назначали главным, было спорное решение. Хотя в Марлиз он был хорош. Но на уровне Листьев не смог...так и не выстроил оборону и целиком полагался на четвёрку. А эти миллионеры просто играли на свою статистику. Ну а сейчас, оптимальным вариантом был бы Беруби.
Торторелла может порядок навести!
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