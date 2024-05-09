Загидулин может заработать 50 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» с учетом бонусов (Артур Хайруллин)

Артем Загидулин может заработать до 50 млн рублей за сезон в «Нефтехимике».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вратарь Артем Загидулин может заработать за следующий сезон в « » до 50 миллионов рублей.

Окладная часть – 33 миллиона, бонусы – 17», – написал Хайруллин.

26 марта вратарь продлил контракт с «Нефтехимиком» на один год.

28-летний Загидулин перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга». Суммарно он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 26 игр (2 матча на ноль, коэффициент надежности 2,29).