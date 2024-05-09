Загидулин может заработать 50 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» с учетом бонусов (Артур Хайруллин)

Теги Нефтехимик КХЛ Артем Загидулин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Артем Загидулин может заработать до 50 млн рублей за сезон в «Нефтехимике».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вратарь Артем Загидулин может заработать за следующий сезон в «Нефтехимике» до 50 миллионов рублей.

Окладная часть – 33 миллиона, бонусы – 17», – написал Хайруллин.

26 марта вратарь продлил контракт с «Нефтехимиком» на один год.

28-летний Загидулин перешел в нижнекамский клуб по ходу минувшего регулярного чемпионата из «Металлурга». Суммарно он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24 26 игр (2 матча на ноль, коэффициент надежности 2,29).

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Аппетит хороший конечно.
0
0
0
Пишите правильно. Задырулин он
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий