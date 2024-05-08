Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на второй матч 11 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 0 (5 : 4)

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Много раз говорилось о том, что удаляться в матчах против «Эдмонтон Ойлерз» противопоказано. Но видимо в Ванкувере уверены в своих силах, в предыдущей серии команда смогла предотвратить 20 из 22 попыток «Нэшвилл Предаторз» реализовать лишнего. На этот раз удаление случилось уже на первой минуте из-за нарушения численного состава. «Спасибо!», — сказали хоккеисты гостей и вывели на бросок Зака Хаймана. Тот забросил свою восьмую шайбу в плей-офф и сравнялся с Валерием Ничушкиным. Вообще, в первом периоде «касатки» играли активно, но все атаки были прямолинейными, а броски порой не доходили до ворот. Зато «Эдмонтон» отлично пользовался своими возможностями. Маттиас Экхольм после передачи от Леона Драйзайтля от души приложился по шайбе. Голкипер Артур Шилов не видел момент броска и вынужден был доставать шайбу из своих ворот во второй раз. После первых двадцати минут счет по броскам был 10 – 5 в пользу гостей. В самом начале второго периода хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» сократили разрыв в счете, стали атаковать еще агрессивнее, но это нисколько не смущало «нефтяников». Более того, сначала Коди Сиси после рикошета от защитника забросил третью шайбу «Эдмонтона», а четвертая может с полным правом называться «имени Шилова». После слабого броска все того же Хаймана голкипер пропустил шайбу под щитком. У «Ойлерз» во втором периоде четыре броска и два гола, — отличная эффективность. «Кэнакс» очень помог гол Элиаса Линдхольма за три минуты до конца периода. Он подарил надежду.

«Касатки» уже демонстрировали один раз в этом плей-офф, что бороться намерены до конца в каждом матче. Если уж с «Нэшвиллом» удалось перевернуть ход одного из поединков за несколько минут, то тут был целый период. И он стал кошмаром для хоккеистов «Эдмонтон Ойлерс». В середине игрового отрезка Джей Ти Миллер забросил третью шайбу. Через четыре минуты Никита Задоров мощно щелкнул от синей линии и сравнял счет. Еще через сорок секунд «касатки» вышли вперед, отличился Конор Гарланд. На этот раз уже Стюарт Скиннер пропустил шайбу под щитком. До конца периода оставалось в этот момент четыре с половиной минуты, а на счету «Эдмонтона» за предыдущие 15 минут было ноль бросков. Гости предприняли подобие штурма в конце матча и даже три раза бросили по воротам Шилова, но все бесполезно. Поражение, которое очень сильно может ударить по амбициям Макдэвида и товарищей. Кстати, на счету Коннора впервые в карьере ни одного броска по воротам. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 2,64 (BetBoom) до 2,82 (Olimpbet)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,22 (BetBoom) до 2,27 (Бетсити)

Где смотреть второй матч Ванкувер – Эдмонтон

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