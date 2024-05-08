Ванкувер – Эдмонтон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Ванкувер и Эдмонтон во втором матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ванкувер – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
Последние матчи Ванкувер
- Ванкувер – Эдмонтон : 5 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 0 – 1
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 2
- Нэшвилл – Ванкувер : 3 – 4
Последние матчи Эдмонтон
Прогноз на второй матч Ванкувер – Эдмонтон
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