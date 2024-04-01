Стюарт Скиннер о роли первого номера в «Эдмонтоне»: «В этом сезоне я прибавил. Во многом это благодаря опыту плей-офф»

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер считает, что в этом сезоне стал играть лучше.

«Сейчас я гораздо лучше подготовлен, и во многом это благодаря опыту. В прошлом сезоне мне довелось пережить все эмоции и моменты, которые были в плей-офф.

В этом сезоне я прибавил. Я лучше готов к тому, что будет дальше. Я думаю о плей-офф уже с середины сезона.

То, что руководство поверило в меня, вселило большую уверенность. Было приятно, что мне предоставили возможность провести много игр. Это дало мне возможность вырасти. Знать, что в тебя верят, очень важно, особенно если мы хотим идти до конца», – сказал .

В 53 играх в текущем сезоне 25-летний канадец одержал 33 победы при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.

В прошлом сезоне у него было 29 побед в 50 играх в регулярном чемпионате (91,4%, 2,75). Также он провел 12 матчей в плей-офф (5 побед, 88,3%, 3,68).