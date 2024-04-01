Стюарт Скиннер о роли первого номера в «Эдмонтоне»: «В этом сезоне я прибавил. Во многом это благодаря опыту плей-офф»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Стюарт Скиннер Хоккей

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер считает, что в этом сезоне стал играть лучше.

«Сейчас я гораздо лучше подготовлен, и во многом это благодаря опыту. В прошлом сезоне мне довелось пережить все эмоции и моменты, которые были в плей-офф. 

В этом сезоне я прибавил. Я лучше готов к тому, что будет дальше. Я думаю о плей-офф уже с середины сезона. 

То, что руководство поверило в меня, вселило большую уверенность. Было приятно, что мне предоставили возможность провести много игр. Это дало мне возможность вырасти. Знать, что в тебя верят, очень важно, особенно если мы хотим идти до конца», – сказал Скиннер

В 53 играх в текущем сезоне 25-летний канадец одержал 33 победы при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62. 

В прошлом сезоне у него было 29 побед в 50 играх в регулярном чемпионате (91,4%, 2,75). Также он провел 12 матчей в плей-офф (5 побед, 88,3%, 3,68). 

1 комментарий
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Будет плей офф - будет видно, прибавил или не прибавил.
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