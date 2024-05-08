«Трактор» может расстаться с Бурдасовым (Metaratings)

Теги Трактор возможные переходы Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Антон Бурдасов может покинуть «Трактор».

Челябинский клуб рассматривает вариант прекращения сотрудничества с 32-летним нападающим, сообщает Metaratings.ru. Контракт игрока действует до 2025 года.

О возможном уходе Бурдасова из «Трактора» писали еще в апреле – тогда клуб и агент хоккеиста опровергли эту информацию. 

В минувшем сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Контракт на 80 млн Бурдасов не отрабатывает. Но кого брать взамен? Игроков-то на рынке нет»

6 комментариев
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Даёте большие контракты на несколько лет ветеранам потом не знаете как их скинуть.Давайте на год, по итогам сезона продляйте если нужен.
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Давно пора.... Едет с ярмарки...
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По мне это просто вброс.
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Ура! Не надо нам бесполезного игрока, который выходит как на массовое катание с таким контрактом. Пускай едет в другой клуб доказывает если сможет
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на безрыбье и бурдасов овечкин
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В свете назначения нового тренера в Трактор.ожидаемая новость,похоже.чистят платежку под новых легионеров.да и двух центров подписали.
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