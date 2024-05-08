«Трактор» может расстаться с Бурдасовым (Metaratings)

Антон Бурдасов может покинуть «Трактор».

Челябинский клуб рассматривает вариант прекращения сотрудничества с 32-летним нападающим, сообщает Metaratings.ru. Контракт игрока действует до 2025 года.

О возможном уходе Бурдасова из «Трактора» писали еще в апреле – тогда клуб и агент хоккеиста опровергли эту информацию.

В минувшем сезоне провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Контракт на 80 млн Бурдасов не отрабатывает. Но кого брать взамен? Игроков-то на рынке нет»