Бабаев опроверг уход Бурдасова из «Трактора»: «Данная информация является преждевременной»

Шуми Бабаев не подтвердил информацию об уходе Антона Бурдасова из «Трактора».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб намерен расторгнуть соглашение с нападающим, выплатив ему компенсацию.

«Данная информация является преждевременной», – сказал агент , представляющий интересы .

В нынешнем сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.