Бабаев опроверг уход Бурдасова из «Трактора»: «Данная информация является преждевременной»
Шуми Бабаев не подтвердил информацию об уходе Антона Бурдасова из «Трактора».
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб намерен расторгнуть соглашение с нападающим, выплатив ему компенсацию.
«Данная информация является преждевременной», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова.
В нынешнем сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.