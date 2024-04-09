Бабаев опроверг уход Бурдасова из «Трактора»: «Данная информация является преждевременной»

Теги Трактор возможные переходы Шуми Бабаев Антон Бурдасов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Шуми Бабаев не подтвердил информацию об уходе Антона Бурдасова из «Трактора».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб намерен расторгнуть соглашение с нападающим, выплатив ему компенсацию.

«Данная информация является преждевременной», – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Антона Бурдасова.

В нынешнем сезоне Антон Бурдасов провел 56 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В 14 играх плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами.

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1 комментарий
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Ну.да.кто же ему такой контракт предложит за незаметность на льду
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