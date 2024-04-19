Экс-директор «Трактора» Баландин: «Контракт на 80 млн Бурдасов не отрабатывает. Но кого брать взамен? Игроков-то на рынке нет»

Бывший директор «Трактора» отметил снижение уровня игры Антона Бурдасова.

«Уже перед началом сезона было видно, что Бурдасов потерял скорость. С чем это связано, только он может сказать. А движение пропало – и все.

Когда Бурдасов двигался, он мог подержать шайбу, выманить на себя одного-двух игроков, создать для партнеров хорошую ситуацию. Выйти на оперативный простор, бросить, то есть использовать свои сильные качества. Физическая подготовка на нуле, скорость упала, ты все делаешь на фоне усталости, и это намного сложнее.

Немаловажный фактор, что у него родился ребенок. Пополнение в семье – приятный момент, но это накладывает на игрока какой-то опечаток, идет эмоциональная нагрузка. Жена хочет, чтобы он больше бывал дома. Все это тоже может помешать хоккеисту показать высокие достижения.

Идут разговоры, что якобы с Бурдасовым хотят расторгнуть контракт. Но кого будут брать взамен? Игроков-то на рынке нет.

Бурдасов все равно свои голы забил, в том числе в плей-офф. Хотя это не то, что хотелось бы за такие деньги, но пускай руководство думает. Контракт на 80 млн он не отрабатывает», – сказал Андрей Баландин.