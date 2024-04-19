Экс-директор «Трактора» Баландин: «Контракт на 80 млн Бурдасов не отрабатывает. Но кого брать взамен? Игроков-то на рынке нет»

Теги Трактор Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

Бывший директор «Трактора» отметил снижение уровня игры Антона Бурдасова.

«Уже перед началом сезона было видно, что Бурдасов потерял скорость. С чем это связано, только он может сказать. А движение пропало – и все.

Когда Бурдасов двигался, он мог подержать шайбу, выманить на себя одного-двух игроков, создать для партнеров хорошую ситуацию. Выйти на оперативный простор, бросить, то есть использовать свои сильные качества. Физическая подготовка на нуле, скорость упала, ты все делаешь на фоне усталости, и это намного сложнее.

Немаловажный фактор, что у него родился ребенок. Пополнение в семье – приятный момент, но это накладывает на игрока какой-то опечаток, идет эмоциональная нагрузка. Жена хочет, чтобы он больше бывал дома. Все это тоже может помешать хоккеисту показать высокие достижения.

Идут разговоры, что якобы с Бурдасовым хотят расторгнуть контракт. Но кого будут брать взамен? Игроков-то на рынке нет.

Бурдасов все равно свои голы забил, в том числе в плей-офф. Хотя это не то, что хотелось бы за такие деньги, но пускай руководство думает. Контракт на 80 млн он не отрабатывает», – сказал Андрей Баландин.

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9 комментариев
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Ответ 4ts7ymxr9v
На рынке нет, воспитай своих
Трактор одна из команд КХЛ где очень много воспитанников играет, уж не эту команду упрекать в отсутствии воспитания игроков
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Не знаю Баландина лично, но, или опять к кормушке пробивается или просто человек - говно. В каждой фразе кого-то осуждает.
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Кто то после рождения ребенка выбивает 120 баллов в сильнейшей лиге мира,а кто то доигрывает как может..Богу богово,кесарю кесарево.
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На рынке нет, воспитай своих
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Подвёл команду Антоха, чего там;
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так кто ему налили то 80, он изначально не стоил столько, ну 60-65, а сейчас и того меньше.
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Все по полочкам,Антошка миллионер наелся уже!
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Первый раз согласен с Баландиным. Весь сезон писал, что Бурдасов не двигается. Сравнивал его с Радуловым. У них одинаковые контракты!!! Только Радулов бегает как в … опу ужаленный а Бурдасов стоит и ждёт пасс. Жена хочет что бы чаще дома сидел?? Так отправьте его домой и пусть не отходит от жены!!! Мы только обрадуемся. У Шабанова контракт в два раза меньше, а пользы в десять раз больше!!!! Бурдасова к жене, а взамен двух Шабановых. Почему клуб должен кормить семью Бурдасова???
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Хороших игроков полно ,а Бурдасов Трактору не нужен !😎
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