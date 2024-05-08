Кучеров, Маккиннон и Мэттьюс – в финальной тройке номинантов на «Тед Линдсэй Эворд»
Никита Кучеров включен в тройку номинантов на «Тед Линдсэй Эворд».
Приз присуждается самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.
В финальную тройку номинантов по итогам голосования вошли Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс («Торонто») и Нэтан Маккиннон («Колорадо»).
В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 Кучеров провел 81 матч и набрал 144 (44+100) очков, став лучшим бомбардиром лиги.
Маккиннон занял вторую строчку в списке бомбардиров, набрав 140 (51+89) баллов за 82 игры.
Мэттьюс провел 81 матч в регулярке и записал на свой счет 107 (69+38) очков, став лучшим снайпером лиги.
Но я бы все-таки его в топ-3 включил. Усач с 69 шайбами мегакрут, но 100 ассистов - это космос.