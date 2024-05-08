Кучеров, Маккиннон и Мэттьюс – в финальной тройке номинантов на «Тед Линдсэй Эворд»

Никита Кучеров включен в тройку номинантов на «Тед Линдсэй Эворд».

Приз присуждается самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

В финальную тройку номинантов по итогам голосования вошли (« »), (« ») и Нэтан Маккиннон (« »).

В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 Кучеров провел 81 матч и набрал 144 (44+100) очков, став лучшим бомбардиром лиги.

Маккиннон занял вторую строчку в списке бомбардиров, набрав 140 (51+89) баллов за 82 игры.

Мэттьюс провел 81 матч в регулярке и записал на свой счет 107 (69+38) очков, став лучшим снайпером лиги.