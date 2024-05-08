Кучеров, Маккиннон и Мэттьюс – в финальной тройке номинантов на «Тед Линдсэй Эворд»

Теги Торонто Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Кучеров включен в тройку номинантов на «Тед Линдсэй Эворд».

Приз присуждается самому выдающемуся хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

В финальную тройку номинантов по итогам голосования вошли Никита КучеровТампа-Бэй»), Остон МэттьюсТоронто») и Нэтан Маккиннон («Колорадо»). 

В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 Кучеров провел 81 матч и набрал 144 (44+100) очков, став лучшим бомбардиром лиги.

Маккиннон занял вторую строчку в списке бомбардиров, набрав 140 (51+89) баллов за 82 игры. 

Мэттьюс провел 81 матч в регулярке и записал на свой счет 107 (69+38) очков, став лучшим снайпером лиги.

7 комментариев
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Куч заслужил. Его хоккейный интеллект невероятен. Тончайший игрок
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Один из двух призов непременно должны отдать Никите, иначе это скандал.
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-3
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Ответ Radkar
Хм, удивлен отсутствию Макдэвида.
Макдэвид - наверное, единственный игрок в лиге, которого сравнивают не только с другими хоккеистами, но и с ним же прошлых лет. Потому, возможно, и не попал в номинанты.
Но я бы все-таки его в топ-3 включил. Усач с 69 шайбами мегакрут, но 100 ассистов - это космос.
+2
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+2
Хм, удивлен отсутствию Макдэвида.
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