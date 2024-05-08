Гераськин о лимите: «Три легионера, наверное, мало, пять – нормально. Если хороший иностранец, ты тянешься за ним и развиваешься»

Игорь Гераськин высказался о лимите на легионеров в Фонбет КХЛ.

– Легионеры душат молодежь или нет? Стоит увеличивать лимит?

– Три легионера, наверное, мало, пять – вполне нормально.

Если, конечно, хороших иностранцев в лигу привозить будут. Сильных, с которыми молодые хоккеисты могут развиваться.

Мне кажется, если хороший легионер, то в любом случае ты тянешься за ним и развиваешься, – сказал форвард « » .